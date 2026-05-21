Uskoro će vas za male pakete 'opaliti po džepu'! 'Više od polovice Hrvata prestat će kupovati'

Prošle godine na hrvatsko tržište stiglo je čak 67 milijuna paketa, a većina njih, oko 90 posto, došla je iz Kine. No to bi se uskoro moglo promijeniti jer od prvog srpnja stižu nova pravila za online kupnju.

Za male pakete iz trećih zemalja, uvodi se carina od tri eura. Istraživanje Hrvatske gospodarske komore pokazuje da će zbog toga polovina građana prestati naručivati iz stranih internetskih trgovina, dok će mnogi kupovati manje nego prije. Građani najčešće naručuju odjeću, obuću i sportsku opremu, ali često ne provjeravaju jesu li proizvodi sigurni. Nova pravila trebala bi omogućiti bolju kontrolu proizvoda i sigurniju online kupnju za sve.

O toj smo temi razgovarali s direktoricom Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Majom Bogović.

Bliži se dan kada ćemo plaćati dodatnu carinu na pakete koje naručujemo iz trećih zemalja. O čemu se radi i što možemo očekivati?

Od prvog srpnja stupa na snagu nova carinska pravila gdje ćemo na sve pakete koje kupujemo iz e-trgovine iz trećih zemalja plaćati fiksnu carinu od tri eura. Ta carina odnosi se na stavku unutar paketa, koji će svaki deklarant definirati za pojedini paket.

Znači, ako unutar paketa imamo različite artikle, platit ćemo za svaki od njih tri eura?

Tako je.

Što očekujete da će to donijeti tržištu? Hoće li se smanjiti narudžbe iz tih zemalja?

Prema zadnjem istraživanju iz svibnja ove godine, gdje smo pitali potrošače kako će to utjecati na njihove navike kupovine, iznenadilo nas je što je više od 52 posto ispitanika izjavilo da će potpuno prestati kupovati. Vidjet ćemo hoće li se to odraziti na tržište. Dok će njih 17 posto smanjiti svoju kupovinu jer misle da proizvodi više neće biti toliko konkurentni.

Upravo se zato to i uvodi, jer su jeftini proizvodi često nesukladni našem tržištu?

Tako je. Isto smo ispitali koliko potrošači provjeravaju imaju li proizvodi C oznaku, odnosno da je sukladan za stavljanje na tržište Europske unije. Pokazalo se da gotovo 50 posto ispitanika to ne provjerava i smatra da nije potrebno. No moramo biti svjesni da proizvodi koji se na tržište stavljaju putem redovnog uvoza prolaze kroz dodatne analize i imaju c oznaku koja ukazuje da je on siguran za konzumaciju ili upotrebu.

Kako će se naplaćivati ta dodatna carina?

Carina će se naplaćivati putem samog deklaranta. Potrošač postaje obveznik carine u trenutku preuzimanja paketa.

Što je s povratom paketa?

Povrat paketa, kao i do sada, je moguć, ali povrat carine nije.

A uništavanje?

Kao i do sada, trošak uništavanja snosi država.

Kako to komentirate?

Mislim da treba biti odgovoran prema kupovini i, prema borju paketa koji smo do sad imali, mislim da ćemo trebati razmisliti o količini koju kupujemo.

A u našoj temi dana pitali smo i vas: "Koliko česte i što sve naručujete iz Kine"?

"Svašta. I mogu vam reći, sve mi OK dođe. Čitam recenzije, a prođem puno jeftinije", priznaje Slavica Rođak.

Sanja Zegnal kaže da ima najmanje 10 narudžbi najmanje svaki mjesec. "Ionako je i u trgovinama ta roba, samo drukčije zapakirana i s većom cijenom", smatra.

Željka Turkalj kaže da ne kupuje online jer voli vidjeti i probati što kupuje. Slično razmišlja i Ivana jer joj takvi proizvodi ne ulijevaju povjerenje.

Dean Jandrečić zaključuje: "Nisam toliko bogat da kupujem jeftino".