EU postigla dogovor o trgovinskom sporazumu sa SAD-om dok curi Trumpov rok, oglasila se Zovko

Europska unija je kasno u utorak postigla privremeni sporazum o ukidanju uvoznih carina na američku robu čime je blok ostao na putu da ispuni rok američkog predsjednika Donalda Trumpa do 4. srpnja i izbjegne više carine na europski izvoz.

Diplomati i zastupnici u Europskom parlamentu složili su se oko kontroverznog trgovinskog sporazuma sklopljenog prošlog ljeta sa SAD-om.

"Ponosna sam što mogu objaviti da je Europa izbjegla štetnu eskalaciju transatlantskih trgovinskih napetosti i zaštitila europske tvrtke, investicije i milijune radnih mjesta s obje strane Atlantika", poručila je hrvatska eurozastupnica i glavna trgovinska pregovaračica za američki trgovinski sporazum iz redova Europske pučke stranke Željana Zovko.

We have a deal!



As the @EPPGroup Standing Rapporteur for the EU-US Framework agreement on trade, I am proud to announce that Europe has avoided a damaging escalation of transatlantic trade tensions and protected European companies, investments and millions of jobs on both sides… pic.twitter.com/jV9FWC7roA — Željana Zovko (@ZovkoEU) May 20, 2026

Pregovori su završeni dva tjedna nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem 25-postotnih carina na automobile iz EU ako Europljani ne provedu sporazum, koji u Trump i predsjednika Europske komisije Ursula von der Leyen postigli prošlog ljeta u Škotskom Turnberryju.

'Ispunjavamo obveze'

"EU i SAD dijele najveći i najintegralniji gospodarski odnos na svijetu. Održavanje stabilnog, predvidivog i uravnoteženog transatlantskog partnerstva u interesu je obje strane", poručio je ciparski ministar trgovine Michael Damianos, prenosi Euronews.

"Danas EU ispunjava svoje obveze", dodao je.

Takozvani "Turnberryjev sporazum", koji su zastupnici Europskog parlamenta kritizirali jer ga smatraju neuravnoteženim, povećava američke carine na robu iz EU na čak 15 posto.

Zastupnici Europskog parlamenta držali su sporazum zamrznutim nekoliko tjedana nakon Trumpovih prijetnji u o preuzimanju Grenlanda ranije ove godine. Također su ga suspendirali nakon što su SAD usvojile nove carine nakon presude Vrhovnog suda kojom su tarife koje je Bijela kuća nametnula od Trumpovog povratka na vlast proglašene nezakonitima.

Zahtijevajući jasnoću od Amerikanaca, zakonodavci EU konačno su pristali započeti pregovore s ciparskim predsjedništvom EU-a, nakon što ih je Komisija uvjerila da će SAD poštovati svoj dio sporazuma i ograničiti svoje carine na 15 posto, kako je i dogovoreno.

Međutim, odnosi između EU i SAD-a ostaju krhki, a u Bruxellesu postoji zabrinutost da bi američka administracija i dalje mogla koristiti carine za vršenje političkog pritiska na EU ako blok ne ispuni zahtjeve Bijele kuće o drugim pitanjima.