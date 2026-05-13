Hrvatska pri vrhu EU-a po prenapučenosti zatvora: 'Mi ne da smo na rubu, mi već padamo'

KAO MRAVINJACI /

Jedna od ključnih fotografija prvog dijela drugog mandata Donalda Trumpa prikazuje ministricu domovinske sigurnosti kako pozira u prenapučenom zatvoru u El Salvadoru. To je prijetnja svim ilegalnim imigrantima u SAD-u: "Evo, tu ćemo vas poslati".

U međuvremenu ta ministrica je postala bivša, ali krcati zatvori su ostali. I ne samo tamo, već i kod nas. Ok možda ne kao u El Salvadoru, ali Hrvatska je pri vrhu po prenapučenosti u Europskoj uniji. I sad dobar dio vas si sigurno misli, ma što me briga kakvi su im uvjeti, pa to su lopovi, ubojice, krijumčari, ali treba vas biti briga. Više pogledajte u prilogu.