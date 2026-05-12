Plenković poziva na snižavanje cijena u turizmu, a marine ih digle. Butković o tome - nema pojma

DOK IDE IDE? /

Kad idete prodati svoj rabljeni auto, uvijek ćete pokušati dobiti što više. Nikad nećete reći, aha mogu dobiti za njega osam tisuća eura, ali prodat ću ga za šest jer to je poštena, realna cijena. Tako je logično i kad bilo tko prodaje frigane lignje ili ležaljku na plaži. To je razina ponude i potražnje koju razumiju i djeca što prodaju obojene školjke. Mi se možemo zgražati da je to previše i stvarno je Jadran preskup za naše prosječne plaće, ali dok ide ide. Kad više neće ići cijena će pasti. To je otprilike i odgovor premijeru od strane apsolutno svih svih koji prodaju nešto, nakon što je Vlada pozvala da se smanje cijene u turizmu 10 do 20 posto - a paralelno cijena cestarine ili karte za trajekt ostaje ista. U Dubrovniku je danas Andrej Plenković bio suočen s pitanjima baš o tome.

Inače, ne da država nije smanjila, nego su neki i skuplji. Ukupno 22 marine koje spadaju pod državni ACI sustav digle su cijenu svojih usluga za 11 posto - resorni ministar Butković kaže danas da nije imao pojma o tome.