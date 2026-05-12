Psihologinja objasnila zašto nam nevrijeme stvara tjeskobu: 'Mozak traži znakove opasnosti'

"Vidjela sam snijeg u maju", pjeva Severina, a pjeva i Hrvatska. Od Sljemena do Gorskog Kotara, vrhovi planina su nam bijeli. I nije sad ovo još jedna priča o nevremenu, nego koliko u nama stvara osjećaj nelagode ta nagla promjena.

Ono kad se zamrači nebo u podne, a mi u parkiću s djecom u kratkim rukavima. Kao da imamo neki meteorološki PTSP. Ne znamo što očekivati. Možda je ništa, pa ću ispasti smiješan ako paničarim, a možda je onaj vjetar koji ruši dizalice, pa ću odgoditi sve svoje obveze, prepakirati auto da nije ispod stabla.

Uvijek kad se priča o vremenskim neprilikama, nekako ispliva i ona kultna fraza: "Ni najstariji ne pamte...". E pa, ovaj put problem je što pamte – svi pamtimo. I superćelijske oluje, i ciklonu Deboru i tjeskobu.

Od Zagreba, preko Kutine, do Popovače. Promjena vremena dogodila se u par minuta. Jutarnje sunce zamijenili su kiša, tuča, vjetar.

"Krov je diglo u zrak i kao stranicu okrenulo. Letjelo je na susjednu kuću, na aute. Sva sreća, glave su ostale čitave", prepričavao je Zlatko svoje dojmove s Remize. "Iznenađujuće je kojom brzinom i u kako kratkom vremenu se ovako strašne stvari događaju. To se tako munjevito sve odvija da sam šokirana", rekla je Zagrepčanka Marija.

Slijedi promjenjiv tjedan

Građani šokirani, lovci na oluje uzbuđeni. "Temperatura je u vrlo kratkom vremenu pala i za više od 10 stupnjeva. Na Sljemenu je također padao i snijeg, kao i u ostatku gorske Hrvatske. Ja se trenutno nalazim u Sloveniji gdje također ima snijega iznad 1500 metara. To je sve jedan uvod u vrlo promjenjivi tjedan koji slijedi", javio se za Direkt lovac na oluje Bruno Fantulin.

Da je današnja promjena bila neuobičajeno naglo potvrđuju i meteorolozi. "Osjetno hladniji zrak sa sjevera kontinenta stigao je do naših krajeva, uz frontalni poremećaj koji se premještao našom zemljom sa zapada prema istoku, i tako je naišao na prilično topao, ali i vlagom bogatiji zrak. I to je sve pospješilo formiranje nevremena i grmljavinskih pljuskova", tumači RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

I to je opet značilo brojne intervencije za vatrogasce, uključujući i netom izgrađenu kuću u koju je udario grom. "Uredno imam papire sve. Bog me jedino to kaznio. Sve papire imam. Što da vam kažem", ispričao je vlasnik kuće Željko Princip.

Neobično je bilo i što je ovog puta vjetar bio jači u unutrašnjosti nego uz more, tako se kamion prevrnuo na autocesti A3, a ne podno Velebita. Sve to stiglo je točno mjesec i pol dana nakon jednog od jačih nevremena u Zagrebu. Još od te oluje krajem ožujka u zagrebačkim parkovima stoje upozorenja građanima, da budu na oprezu dok njima šeću. Dakle, i za lijepih i sunčanih dana tu su nam podsjetnici na nevremena.

'Ekstremni događaji su sve češći'

I to, naravno, stvara određenu tjeskobu kod dijela ljudi. "Čim postoji nekakva prijetnja, mozak automatski prelazi u to stanje gdje samo traži nekakve znakove koji bi mogli upućivati da će ponovno doći prijetnja. Zato smo onda osjetljivi na bilo kakvo nevrijeme, na samu činjenicu kad počne padati kiša i kad bi moglo doći do oluje. Automatski se nekako želimo zaštititi", tumači psihologinja Dajana Čopec.

A u posljednje vrijeme takve su okolnosti sve češće, ljeta sa superćelijskim olujama već smo iskusili i lako je moguće da ćemo opet. "U sve toplijoj klimi, i sami smo toga svjedoci samo zadnjih desetljeća, da su ovakvi ekstremni događaji sve češći i češći, i da su sve promjene vremena možda sve ekstremnije", kaže Dorian Ribarić.

Zato, dobro je biti na oprezu, ali i ne dozvoliti da vam to utječe na svakodnevni život. "Dobro je biti informiran, dobro je pratiti i znati što se može dogoditi, ako previše razmišljamo o tome, ako previše čitamo, gledamo razne videe, vraćamo se na ta neka iskustva, onda nas može preplaviti i zaista dovesti do nekog straha i anksioznosti", zaključuje Dajana Čopec.

Pa da vas završno informiramo - do predvečerja je Sljeme ostalo u bijelom, ali u međuvremenu se vratilo i sunce, koje bi trebalo ostati s nama i sutra, ali za vikend ponovno se očekuje jedna žešća kišna epizoda. Ako se, naravno, prognoza ne promijeni.