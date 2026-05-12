Jaka tuča pogodila Vinkovce: Popaljeni meteoalarmi, ponegdje će biti i snijega

Rano jutros tuča je pogodila dijelove Slavonije.

Crometeo je objavio snimke iz Vinkovaca, tamo je tuča pala oko 6 sati. Autorica snimke navela je u komentarima da je "bilo baš gadno".

Na drugoj objavi slika iz Vikovaca vidi se kako je veličina tuče bila od nekoliko milimetara do veličine lješnjaka. Napisali su: "Jutros oko 6 h nevrijeme s tučom zahvatilo Vinkovce. Postaje sve normalnije da i u jutarnjim satima možemo imati leda na istoku Slavonije."

RTL-ova prognostičarka Damjana Ćurkov Majaroš najavila je da će se preko Hrvatske premještati frontalni sustav uz koji će danas biti nestabilno s kišom i pljuskovima.

Stizat će osjetno hladniji zrak pa će se nakon toplog jutra i sredine dana popodne temperatura naglo sniziti, toliko da će u gorju na nekoliko sati biti i snijega, a u srijedu ujutro i mraza.Prijepodne umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim.

Kiša i pljuskovi u nastavku dana

U unutrašnjosti umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz obalu još u prvom dijelu dana južina. Jutarnja temperatura uglavnom od 12 do 17 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim, moguća je i tuča, a onda navečer prestanak oborina i smanjenje naoblake. Prolazno će biti olujnih udara sjevernog vjetra, a temperatura sredinom dana oko 17, 18 stupnjeva, zatim naglo hladnije, u svega nekoliko sati i za 10ak stupnjeva pa je u višem gorju moguća i koja pahulja snijega.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, vjetrovito i nestabilno, bit će kiše i pljuskova. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak. Najviša temperatura oko 20 stupnjeva, ali već popodne osjetno hladnije. U Dalmaciji promjenjivo s kišom i pljuskovima, prema večeri sve manje. Jugo će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, a najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.

Na sjevernom Jadranu nestabilno, ali će prema kraju dana pljuskova biti sve manje. U gorju većinom oblačno s kišom koja će uz nagli pad temperature ponegdje prelaziti u susnježicu ili snijeg. Bit će vjetrovito, osobito pod Velebitom.

DHMZ je za danas objavio narančasta upozorenja za karlovačku, zagrebačku i osječku regiju, te žuta za ostatak države.

Prognoza za naredne dane

U unutrašnjosti sredinom tjedna stabilnije i sunčanije, ali već krajem četvrtka raste naoblaka, opet će biti kiše i pljuskova, lokalno i izraženih. Vjetar slab do umjeren. U srijedu ujutro prilično hladno, u gorju je moguć i slab mraz, a zatim postupno toplije, osobito od petka.

Na Jadranu u srijedu i četvrtak barem djelomice sunčano. Od petka oblačnije i nestabilnije, bit će kiše i pljuskova, lokalno i izraženijih nevremena, osobito u subotu. Umjerena i jaka bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a onda će opet zapuhati i jačati jugo i južni vjetar. Temperatura uz obalu bez veće promjene.

