KAOS NA SJEVERU ZEMLJE /

Jedna osoba ozlijeđena u nevremenu! Civilna zaštita izdala upute za građane: 'Ovo izbjegavajte'

Jedna osoba ozlijeđena u nevremenu! Civilna zaštita izdala upute za građane: 'Ovo izbjegavajte'
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sve nadležne žurne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena

12.5.2026.
15:17
Hina
Sandra Simunovic/PIXSELL
Snažno nevrijeme koje je u utorak zahvatilo sjever Hrvatske rušilo je stabla, oštetilo krovove kuća, izazvalo brojne intervencije žurnih službi, izvijestilo je Ravnateljstvo Civilne zaštite MUP-a, navodeći da je u Zagrebu jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane.

Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane, navelo je Ravnateljstvo koje građanima preporučuje povećan oprez u prometu, izbjegavanje kretanja i parkiranja ispod stabala te praćenje uputa nadležnih službi.

Srušena stabla, oštećeni krovovi

Na području Zagreba i Zagrebačke županije Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 250 poziva građana zbog: srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, oštećenih i odnesenih krovova kuća, stambenih i poslovnih objekata, požara krovišta obiteljske kuće, pada stabla na vozilo u pokretu.

Na području Krapinsko-zagorske županije Županijski centar 112 Krapina zaprimio je 10-ak dojava građana zbog pada stabala na privatne i javne površine te plavljenje objekta.

Županijski centar 112 Sisak zaprimio je više desetaka dojava građana koje su se odnosile na oštećene krovove te padove stabala pri čemu su oštećeni vodovi za prijenos električne energije.

Sve nadležne žurne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena te osiguravanju ugroženih područja, objavilo je Ravnateljstvo. 

NevrijemeZagrebCivilna ZastitaPromjena VremenaPrometHitne Službe
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
