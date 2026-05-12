Pogledajte prizore nevremena u Zagrebu: Vjetar razbacao Splavnicu, led plutao po cesti

Nevrijeme je u utorak prije podneva pogodilo Zagreb.

Nebo se zacrnjelo, a promjena vremena sa sobom je donijela jak vjetar, kišu i tuču.

Vjetar je razbacao štandove na Splavnici - voće i povrće palo je na tlo, a prodavači su se u strci pokušali skloniti.

Čitatelji diljem grada šalju nam fotografije i videozapise. Na jednoj snimljenoj u Sesvetama vidi se tuča na cesti koja se "topi" i izgleda kao da pluta led.

Prognoza DHMZ-a

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za sve je regije izdao upozorenja. Narančasto, koje označava opasno vrijeme vrijedi za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju, dok je ostatak Hrvatske obojen u žuto (potencijalno opasno vrijeme).

DHMZ je u prognozi naveo kako se u utorak očekuje pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i nestabilno vrijeme. Kiša bi u unutrašnjosti mogla biti i obilna, lokalno izražena i u obliku pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše past će na jugu zemlje, dok će u gorju biti i malo snijega.

"Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje naoblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Prestanak kiše i smanjenje naoblake očekuje se predvečer", naveo je DHMZ.

"Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 °C, na jugu malo viša. Tijekom poslijepodneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između pet i devet, na Jadranu na većinom od 11 do 16 °C", dodaje se u prognozi.

