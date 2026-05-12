Udala se za 26 godina starijeg muškarca: Ljudi šire predrasude, a ona im je svima začepila usta

Za Mirandu Bair (38), poduzetnicu iz Arkansasa, život se u jednom trenutku potpuno urušio. Nakon teškog razvoda ostala je sama s dvoje djece, 19-godišnjom Brooklyn i 16-godišnjim Bransonom. Financijski slomljena, bila je prisiljena prodati svoj frizerski salon i s djecom se preseliti u jednosobni stan svoje majke. U želji da dokumentira svoj put i ponovnu izgradnju života, počela je dijeliti svoja iskustva na Facebooku. Tu je upoznala 64- godišnjeg poduzetnika Bryana Baira s kojim je započela pravo prijateljstvo. Samo šest mjeseci nakon par se vjenčao.