UPOZNALI SU SE NA FACEBOOKU /

Udala se za 26 godina starijeg muškarca: Ljudi šire predrasude, a ona im je svima začepila usta

Udala se za 26 godina starijeg muškarca: Ljudi šire predrasude, a ona im je svima začepila usta
Foto: Instagram
Priča o Mirandi i Bryanu Bairu nije tipična ljubavna priča. S 26 godina razlike, vjenčali su se samo šest mjeseci nakon što su se upoznali preko Facebooka. No, njihova priča postala je viralna tek nakon vjenčanja, kada je Miranda umjesto bacanja buketa isti predala svojoj kćeri i tako joj priredila zaruke života.
Za Mirandu Bair (38), poduzetnicu iz Arkansasa, život se u jednom trenutku potpuno urušio. Nakon teškog razvoda ostala je sama s dvoje djece, 19-godišnjom Brooklyn i 16-godišnjim Bransonom. Financijski slomljena, bila je prisiljena prodati svoj frizerski salon i s djecom se preseliti u jednosobni stan svoje majke. U želji da dokumentira svoj put i ponovnu izgradnju života, počela je dijeliti svoja iskustva na Facebooku. Tu je upoznala 64- godišnjeg poduzetnika Bryana Baira s kojim je započela pravo prijateljstvo. Samo šest mjeseci nakon par se vjenčao.  

12.5.2026.
9:20
Lorena Motik
Velika Razlika U GodinamaLjubavPredrasude
