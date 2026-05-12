Nestvarno lijepa Bianca odbijala je biti tek ‘gospođa Jagger’, smetalo mu je što ga je zasjenila

Mick Jagger (82) i Bianca Pérez-Mora Macías (81) bili su jedan od najglamuroznijih parova sedamdesetih godina. Frontmen Rolling Stonesa i ljepotica iz Nikaragve upoznali su se 1970. u Parizu, a njihova je veza vrlo brzo postala ozbiljna. Samo devet mjeseci nakon upoznavanja odlučili su se vjenčati, dok je Bianca već bila trudna s njihovom kćeri Jade (54). Njihovo vjenčanje u Saint-Tropezu 12. svibnja 1971. privuklo je golemu pažnju medija i pretvorilo se u pravi rock’n’roll spektakl.

Iako je ceremonija trebala biti intimna, stotine fotografa i obožavatelja okupirale su francuski gradić, a među uzvanicima su bili Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton i Brigitte Bardot. Bianca je posebno oduševila modnim izborom - kultnim bijelim odijelom Yves Saint Laurenta umjesto klasične vjenčanice. No, iza glamura skrivali su se prvi problemi. Mick je na jutro vjenčanja od Biance tražio da potpiše predbračni ugovor na 28 stranica, a ona je kasnije izjavila kako je njihov brak “završio na dan vjenčanja”.

Dok je Mick bio na turnejama i suočavao se s pričama o nevjerama, Bianca je postala zvijezda njujorške scene, muza Andyja Warhola i kraljica Studija 54. Njezina popularnost i status modne ikone smetali su Jaggeru, koji nije mogao podnijeti da ga supruga zasjeni. Par se razveo 1978. zbog Mickove afere s manekenkom Jerry Hall (69), a Bianca se nakon razvoda posvetila humanitarnom radu i borbi za ljudska prava.