Zbog nje nitko nije gledao El Clasico! Atraktivna pjevačica u Barceloni plijenila pažnju

Pop zvijezda Olivia Rodrigo privukla je pažnju na stadionu Spotify Camp Nou gdje je uživo pratila El Clásico između Barcelone i Real Madrida.

Rodrigo je utakmicu gledala iz VIP lože, a posebno je zapela za oko zbog navijačkog detalja, oko vrata je nosila Barça šal, jasno pokazujući za koga navija u najvećem španjolskom derbiju.

Atmosfera na stadionu bila je uzavrela, a dolazak jedne od najvećih pop zvijezda današnjice dodatno je podigao glamur večeri. Kamere su je više puta uhvatile kako s osmijehom prati akcije na terenu.