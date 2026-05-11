I ovi su roditelji vrištali da ne žele kućne ljubimce, a danas ne mogu zamisliti ni sekunde bez njih

Društvene mreže posljednjih su godina preplavili dirljivi prizori očeva koji su nekoć odlučno tvrdili da ne žele kućne ljubimce, a danas bez njih ne mogu zamisliti svakodnevicu. Od zajedničkih drijemanja na kauču do nježnih maženja i razmaženih poslastica, mnogi su potpuno promijenili mišljenje. Koliko su ovakve priče postale popularne pokazuje i Reddit zajednica r/DadsWhoDidNotWantPets, koja okuplja gotovo 200 tisuća članova i prepuna je simpatičnih fotografija i anegdota o “preobraćenim” očevima, a mi smo izdvojili više od 20 najboljih primjera.