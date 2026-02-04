Ovo je deset najljepših slavnih žena na svijetu, prema znanosti: Imaju skoro pa savršene proporcije

Iako se oduvijek tvrdi da je ljepota u oku promatrača, londonski estetski kirurg dr. Julian De Silva već godinama pokušava osporiti tu ideju primjenom drevne matematičke formule. Koristeći naprednu tehnologiju računalnog mapiranja lica tzv. Golden Ratio Score, on analizira lica najpoznatijih žena na svijetu kako bi utvrdio koja se od njih najviše približava antičkom idealu savršenstva. Rezultat je fascinantna rang-lista koja spaja umjetnost, matematiku i modernu tehnologiju, nudeći znanstveni odgovor na vječno pitanje: tko je najljepši na svijetu?

U središtu metode dr. De Silve nalazi se zlatni rez, poznat i kao božanski omjer ili broj Phi (Φ), čija je vrijednost približno 1,618. Ovaj matematički princip, koji su prvi definirali stari Grci, stoljećima se smatrao ključem estetske harmonije. Vjeruje se da oblici i proporcije koji slijede ovaj omjer ljudskom oku izgledaju najugodnije i najuravnoteženije.

Njegova primjena vidljiva je posvuda, od Partenona u Ateni do egipatskih piramida. Renesansni genij Leonardo da Vinci koristio ga je kako bi postigao savršene proporcije na svojim remek-djelima, poput Vitruvijevog čovjeka i Mona Lise. Zlatni rez nije ograničen samo na ljudsko stvaralaštvo: pojavljuje se i u prirodi, u rasporedu latica cvijeća, spiralnim oblicima školjki pa čak i u galaksijama. Dr. De Silva je ovu drevnu mudrost spojio s modernom tehnologijom kako bi kvantificirao ljepotu.

Proces koji koristi dr. De Silva iznimno je precizan. Njegov softver digitalno mapira ključne točke na licu slavnih osoba, analizirajući njihove oči, obrve, nos, usne, bradu, čeljust i cjelokupni oblik lica. Mjere se omjeri i udaljenosti između tih točaka. Primjerice, prema idealnim proporcijama, duljina uha trebala bi biti jednaka duljini nosa, a širina oka trebala bi odgovarati razmaku između očiju. Što su izmjereni omjeri bliži broju 1,618, to lice dobiva veći postotak "znanstvene ljepote". Na temelju tih izračuna, dr. De Silva sastavlja svoju godišnju listu, koju možete pronaći u našoj galeriji.