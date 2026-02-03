FREEMAIL
ZA OVO NISTE SPREMNI /

Pogledajte kako je Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u čipkastom donjem rublju među ružama

Pogledajte kako je Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u čipkastom donjem rublju među ružama
Foto: Syrn/instagram/ferrari/profimedia
1 /24
Sydney Sweeney (28), američka glumica poznata po ulozi u seriji Euphoria, predstavila je svoju prvu liniju donjeg rublja pod nazivom SYRN. Glumica je na društvenim mrežama objavila fotografije i videozapise koji prikazuju kolekciju u akciji, a njezin glamurozni i zavodljivi pristup odjeći izazvao je veliku pažnju publike. U galeriji pogledajte kako Sydney kombinira čipkasto donje rublje s modernim detaljima i filmskim šarmom, dok promiče svoj novi brend.

3.2.2026.
21:16
Hot.hr
Syrn/instagram/ferrari/profimedia
Sydney SweeneyDonji VesDonje RubljeRuzeKolekcija
ZA OVO NISTE SPREMNI /
Pogledajte kako je Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u čipkastom donjem rublju među ružama