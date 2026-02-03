Pogledajte kako je Sydney Sweeney zapalila društvene mreže u čipkastom donjem rublju među ružama

Sydney Sweeney (28), američka glumica poznata po ulozi u seriji Euphoria, predstavila je svoju prvu liniju donjeg rublja pod nazivom SYRN. Glumica je na društvenim mrežama objavila fotografije i videozapise koji prikazuju kolekciju u akciji, a njezin glamurozni i zavodljivi pristup odjeći izazvao je veliku pažnju publike. U galeriji pogledajte kako Sydney kombinira čipkasto donje rublje s modernim detaljima i filmskim šarmom, dok promiče svoj novi brend.