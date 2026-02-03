FREEMAIL
KAD STRADUN ZASJA /

Zgodne djevojke ukrale su svu pažnju: Ovo su najljepša izdanja s dubrovačke Feste

Zgodne djevojke ukrale su svu pažnju: Ovo su najljepša izdanja s dubrovačke Feste
Foto: Vito Begović
1 /25
Dubrovnik danas živi u znaku svog Parca. Brojni građani i posjetitelji okupili su se na misi, procesiji i na Stradunu kako bi zajedno proslavili Festu svetog Vlaha, jedan od najvažnijih i najljepših dana u godini za Grad.

Ulice su bile ispunjene šarenilom narodnih nošnji, raznolikim barjacima i svečanom atmosferom koja se osjećala na svakom koraku. Posebnu ljepotu Feste, kao i svake godine, činili su upravo ljudi – domaći i gosti iz različitih krajeva – koji su svojim dolaskom, osmijesima i ponosom na tradiciju dodatno uljepšali ovaj poseban dan.

Festa svetog Vlaha ponovno je pokazala punu raskoš dubrovačkog kraja, ali i bogatstvo običaja brojnih krajeva koji su došli čestitati Gradu njegov blagdan. Stradun je bio mjesto susreta, radosti i zajedništva, a prizori iz centra Dubrovnika najbolje govore koliko ova tradicija i danas živi punim plućima.

 

Galeriju Feste u Dubrovniku donosi dubrovackidnevnik.net.hr.

3.2.2026.
13:49
Hot.hr
Vito Begović
DubrovnikSveti VlahoFesta Sv Vlahe
Zgodne djevojke ukrale su svu pažnju: Ovo su najljepša izdanja s dubrovačke Feste