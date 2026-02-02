Bez baklji i pjesme: Evo kako su Danci proslavili naslov prvaka Europe

Dok je u Hrvatskoj trajalo natezanje između gradonačelnika Tomislava Tomaševića, brončanih rukometaša, Hrvatskog rukometnog saveza i premijera Andreja Plenkovića o tome hoće li i kako organizirati doček za treće mjesto i koga na njega pozvati, u Danskoj je sve već bilo gotovo.

Europski prvaci su najprije išli na palačinke u Gradsku vijećnicu prije nego što su na trgu digli trofej pobjednika bez puno pompe. Tisuće navijača okupilo se ispred gradske vijećnice kako bi odali počast svojim rukometašima koji su pobjedom protiv Njemačke (34-27) treći put u povijesti postali europski prvaci, nakon što su slavili 2012. u Srbiji te četiri godine ranije u Norveškoj. Odabranici Nikolaja Jacobsena tako su spojili olimpijsko (2024), svjetsko (2025) i europsko zlato (2026) i osvojili tri medalje u tri godine.