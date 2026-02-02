Sve je više ljudi na trgu: Pogledajte atmosferu dolaska brončanih rukometaša

Sve se više ljudi počelo okupljati radi dočeka naših rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju. Na dočeku će ih, osim brojnih navijača, pozdraviti i Zaprešić Boysi, Hrvatske ruže, ali i, nakon brojnih natezanja, miljenik sportaša Marko Perković Thompson.

Cijeli doček možete pratiti uživo na RTL televiziji i platformi VOYO, dok vam mi donosimo situaciju na središnjem zagrebačkom trgu iz trenutka u trenutak:

Na dočeku su se, osim hrvatskih dresova i zastava, našle i baklje, kao i zastave Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a) na kojima stoji natpis "Za dom spremni", zbog kojeg je Marku Perkoviću Thompsonu zabranjen nastup u prostorijama Grada Zagreba i zbog kojeg gotovo nije bilo dočeka. Podsjećamo, prijepore je izazvalo to što Thompson tim pozdravom započinje svoju najpoznatiju pjesmu, budnicu iz Domovinskog rata – Bojnu Čavoglave.