U tijeku posljednje pripreme, Tomašević opleo po HDZ-u, oglasio se HRS

Vlada u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića u 18 sati organizira doček brončanih rukometaša. Pozvali su građane da se pridruže, potvrdio je ministar Tonči Glavina. "Grad Zagreb je rekao ne dočeku, ne rukometašima, ne sportu, vlada kaže da", rekao je Glavina.

Kako je prvi objavio RTL, Thompsonov menadžment potvrdio nam je da će pjevati Marko Perković Thompson.

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića pratite uživo na RTL Televiziji od 16.30 sati, streaming platformi Voyo i portalu net.hr. Sve najnovije informacije uoči samog dočeka pratili smo OVDJE.

Ključni događaji:

Tijek događaja: