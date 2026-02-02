Stručnjak razotkrio što se krije iza Plenkovićevog poteza s dočekom rukometaša: 'Počelo je!'

Hrvatska je u ponedjeljak svjedočila nevjerojatnom spletu događaja i obratima vezanima za doček hrvatskih rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju. Nakon što je odmah nakon osvajanja odličja objavljeno kako se doček planira za ponedjeljak, zbog Thompsona je sve naprasno otkazano.

Naime, rukometaši su izrazili želju da im Thompson pjeva na dočeku na Trgu, što je Tomašević rezolutno odbio pozivajući se na odluku gradske uprave i Gradske skupštine prema kojoj se zabranjuju nastupi pjevača koji koriste ustaške pozdrave. Nakon toga Hrvatski rukometni savez je odlučio da u Zagrebu u tom slučaju dočeka neće biti.

I onda se u ponedjeljak dogodio dramatičan novi obrat. Vlada je odlučila preuzeti organizaciju na sebe i objavila je kako će dočeka ipak biti, i to u 18 sati na Trgu bana Jelačića, a menadžment Marka Perkovića Thompsona potvrdio je dolazak pjevača. Ministar Tonči Glavina, a kasnije i Vlada objasnili su ovaj potez navodeći, između ostalog, kako je riječ o događaju od nacionalnog, a ne lokalnog značaja.

'Počela je izborna kampanja'

Ovaj najnoviji rasplet događaja još jednom je za Net.hr komentirao politički analitičar Krešimir Macan.

"Svjedočimo ranijem izazvanom početku izborne kampanje za parlamentarne izbore 2028. Na dvije i pol smo godine do redovnih izbora, ne bih isključio i ranije, ako to bude odgovaralo HDZ-u, i stvari su se iskristalizirale", navodi Macan.

Foto: Rtl Danas

Dodaje kako SDP i Možemo idu u koaliciju s SDP-ovim predsjednikom Hajdaš Dončićem kao premijerskim kandidatom kontra HDZ-a 'koji i baš nema drugih predizbornih koalicijskih partnera' budući da se Most, DP, DOMiNO i Selak Raspudić bore za isto biračko tijelo i dio HDZ-ovih birača.

"Da su SDP i Možemo i na zadnjim izborima išli zajedno HDZ bi puno teže statavio vladu, ako uopće, jer bi nedostajalo nekoliko madata svima", napominje Macan. Politički analitičar smatra kako je Hrvatski rukometni savez otkazao doček nakon što igrači nisu pristali na dogovoreni kompromis da 'Ako ne znaš šta je bilo' pjeva Neno Ninčević.

'Plenković kupi vrhnje i postaje jedini lider desnice'

"HRS je tako oprao ruke, iako je već sve bio dogovorio s Gradom, što se vidi iz njegova priopćenja, jer su znali da će se percepciji sve pročitati kao da je Grad Zagreb otkazao doček. E sad, u toj situaciji da premijer Andrej Plenković nije preuzeo inicijativu i organizirao doček navrat nanos prijetila mu je opasnost da netko drugi preuzme zasluge za ovaj napad na Možemo i pokupi glasove. Ovim preuzimanjem dočeka, kupi vrhnje, preuzima odgovornost za sve ono na što će se događati prije, za i poslije dočeka, sebe pozicionira kao jedinog lidera desnice i vjeruje da će mu to donijeti nove glasove", uvjeren je Macan.

Foto: Le Pictorium, Le Pictorium/alamy/profimedia

Dodaje kako zasad, ako gledamo rejtinge od ljeta do danas, stanje je prilično zacementirano, što potvrđuje da Tomašević ima beton podršku u Zagrebu.

"Izjave poput one ministra turizma Tončija Glavine noćas na aerodoromu tipa 'Zabranjuju nam pjevati hrvatske pjesme', samo su potvrdili da smo danas krenuli u kampanju - a tada nisu više važne činjenice, nego percepcija. A sve ove godine dosad Andrej Plenković je u tome bio najbolji i zato je vjerujem i najdugovječniji hrvatski premijer", zaključuje Macan.

