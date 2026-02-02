Kakva poruka ministra i Vlade Tomaševiću: 'Grad Zagreb je rekao ne, mi kažemo da!'

Nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka brončanih rukometaša, na Facebooku se oglasio Tonči Glavina, ministar turizma koji je jasno poručio zašto se Vlada odlučila na ovakav potez.

"Svi na doček naših junaka večaras u 18h! Grad Zagreb je rekao ne našim rukometašima, ne sportu, ne narodu i ne proslavi našeg sportskog uspjeha! Vlada Republike Hrvatske kaže da rukometašima, da sportu, da narodu, da dočeku i da zasluženoj proslavi! Vidimo se danas na dočeku koji zajedno organiziraju Hrvatski rukometni savez & Vlada u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu! Dosta je podjela, dosta je ideologije koja nas dijeli! Samo zajedništvo, sreća i ljubav prema Domovini!", poručio je Glavina.

Vlada je nedugo nakon toga, poslala priopćenje navodeći kako je održala 144. telefonsku sjednicu na kojoj je odlučila organizirati doček za rukometaše.

'Riječ je o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog'

"Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu. Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlada donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu", stoji u priopćenju.

Otkazan doček rukometaša, je li netko trebao popustiti? Rukometaši - osvojili su broncu za Hrvatsku, a ne za Thompsona Tomašević - trebao je dopustiti da Thompson otpjeva tu jednu pjesmu Baš me briga, dosta mi je dočeka

"Pozivamo sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh. Riječ je o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog. Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu", navodi Vlada.

Iz Banskih dvora podjećaju kako je taj doček, prije točno godinu dana, bio organiziran u suradnji Vlade, Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, i da je protekao u najboljem redu, uz uvažavanje želja hrvatskih rukometaša u vezi s programom i izvođačima na pozornici.

'Doček u skladu sa željama hrvatskih rukometaša'

"Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta. Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček", zaključuje se u priopćenju Vlade.

Podsjetimo, još ranije je menadžment Marka Perkovića Thompsona potvrdio da će pjevač nastupiti na dočeku rukometaša u 18 sati.

