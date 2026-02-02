Na Trg stigli i kamioni s opremom! Kreće se u postavljanje bine, ovo su detalji

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VELIKI OBRAT /

Kako smo neslužbeno doznali, danas će ipak biti dočeka za brončane rukometaše. Vlada je preuzela organizaciju i središnja proslava je planirana za 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.

Thompsonov menadžment potvrdio je RTL- u da je doček u 18h i da će pjevati Marko Perković Thompson.

Na Trg su već stigli kamioni s opremom te će tehničari krenuti s postavljanjem opreme.

Na Facebooku se oglasio i ministar Glavina:

"Grad Zagreb je rekao ne našim rukometašima, ne sportu, ne narodu i ne proslavi našeg sportskog uspjeha!

Vlada Republike Hrvatske kaže da rukometašima, da sportu, da narodu, da dočeku i da zasluženoj proslavi!

Vidimo se danas na dočeku koji zajedno organiziraju Hrvatski rukometni savez & #VladaRH u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu!

Dosta je podjela, dosta je ideologije koja nas dijeli! Samo zajedništvo, sreća i ljubav prema Domovini!"