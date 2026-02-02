FREEMAIL
OVO MOŽDA NISTE PRIMIJETILI /

Pogledajte kako je Sigurdssonu čestitao predsjednik EHF-a kojeg je Dagur burno kritizirao

Hrvatska rukometna reprezentacija zatvorila je dansku epizodu na najbolji mogući način, brončanom medaljom i nizom nastupa koji će se još dugo prepričavati.

Na dodjeli medalja, odličja im je uručivao predsjednik EHF-a Michael Wiederer. Posebno je bilo zanimljivo vidjeti na koji će način Wiederer čestitati Daguru Sigurdssonu koji je javno kritizirao EHF zbog načina na koji je prvenstvo organizirano i tretmana koji je hrvatska reprezentacija dobila uoči polufinala.

U videu možete vidjeti kako je Wiederer čestitao Sigurdssonu koji je brže-bolje nastavio dalje.

2.2.2026.
8:15
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Dagur SigurdssonEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
