Pogledajte kako je Sigurdssonu čestitao predsjednik EHF-a kojeg je Dagur burno kritizirao

PROGNOZA ZA PONEDJELJAK /
Pripremite se na prevrtljivost vremena: Od koje kapi kiše do sunca
Hrvatska rukometna reprezentacija zatvorila je dansku epizodu na najbolji mogući način, brončanom medaljom i nizom nastupa koji će se još dugo prepričavati.
Na dodjeli medalja, odličja im je uručivao predsjednik EHF-a Michael Wiederer. Posebno je bilo zanimljivo vidjeti na koji će način Wiederer čestitati Daguru Sigurdssonu koji je javno kritizirao EHF zbog načina na koji je prvenstvo organizirano i tretmana koji je hrvatska reprezentacija dobila uoči polufinala.
U videu možete vidjeti kako je Wiederer čestitao Sigurdssonu koji je brže-bolje nastavio dalje.