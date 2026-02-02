FREEMAIL
PROGNOZA ZA PONEDJELJAK /

Pripremite se na prevrtljivost vremena: Od koje kapi kiše do sunca

U unutrašnjosti pretežno oblačno, prijepodne su moguće slabe oborine na granici kiše i snijega, a na Jadranu će od jutra biti pretežno sunčano. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, a uz obalu će sredinom dana umjerena i jaka bura slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od minus dva do dva, a na Jadranu između tri i sedam Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno i uglavnom suho, rijetko može proviriti koja zraka sunca. Prema večeri će zapuhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura većinom ispod pet stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, prema istoku su izgledna sunčana razdoblja. Uz većinom umjeren jugoistočnjak će temperatura biti oko četiri-pet stupnjeva. Više pogledajte u videu

2.2.2026.
6:01
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
