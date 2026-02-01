Dovezli opremu za binu pa je ponovno ukrcali u kamione: Doček pod upitnikom?

SVAKA ČAST! /
Pogledajte ovo lice, ove modrice! 'Mi smo ratnici, za ovu ekipi dao bih sve!'
Veliki obrat u nedjelju navečer dogodio se nakon što se provukla neslužbena informacija da u Zagrebu možda neće biti velikog dočeka na središnjem trgu jer se ne mogu dogovoriti oko izvođača.
Reporterka RTL-a Danas Katatrina Brečić uživo se javila s Trga bana Jelačića i donijela posljednje detalje rekavši kako je Grad Zagreb službeno je objavio da doček rukometaša počinje sutra u 15 sati, a da se rukometaši očekuju u 16 sati kao i da dolaze posebnim autobusom te da će publiku zabavljati Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.