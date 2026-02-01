FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
važna spojka /

El Pistolero u emisiji otkrio koliko je Dagur zaslužan za uspjeh ove momčadi

Nakon velike pobjede protiv Islanda, Tin Lučin otkrio je kako je izgledala utakmica iznutra. “Umorni smo, ali mislim da smo zasluženo pobijedili. Ovo je veći uspjeh nego prošle godine jer smo bili podcjenjeni, a imali smo i dosta odsutnih igrača. Ovo je veliki rezultat za nas,” rekao je naš lijevi vanjski. Pohvalio je i suigrača Verona: “Odigrao je odličnu utakmicu i otvorio puno prostora. Prijatelji smo od malih nogu i drago mi je zbog njega.”

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.2.2026.
17:52
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx