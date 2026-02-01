El Pistolero u emisiji otkrio koliko je Dagur zaslužan za uspjeh ove momčadi

važna spojka /

Nakon velike pobjede protiv Islanda, Tin Lučin otkrio je kako je izgledala utakmica iznutra. “Umorni smo, ali mislim da smo zasluženo pobijedili. Ovo je veći uspjeh nego prošle godine jer smo bili podcjenjeni, a imali smo i dosta odsutnih igrača. Ovo je veliki rezultat za nas,” rekao je naš lijevi vanjski. Pohvalio je i suigrača Verona: “Odigrao je odličnu utakmicu i otvorio puno prostora. Prijatelji smo od malih nogu i drago mi je zbog njega.”