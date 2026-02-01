Tin Lučin postao je islandska noćna mora: Pogledajte što im radi u najvažnijim trenutcima

stroj od igrača /

Tin Lučin igra jednu od svojih najboljih, ako ne i najbolju utakmicu na ovom Europskom prvenstvu. Hrvatski lijevi vanjski potpuno je preuzeo kontrolu, neumoljivo probija islandski zid i neumorno kažnjava svaku pogrešku suparnika.

Lučin je u nekoliko navrata oduševio publiku, a posebno se istaknuo predivnim pogotkom koji je podigao cijelu hrvatsku klupu na noge. Island za njega zasad nema rješenje, a Lučin pokazuje zašto je jedan od ključnih igrača ove reprezentacije.