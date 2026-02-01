Doznajemo kad i gdje je doček brončanih hrvatskih rukometaša

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom rukometnom prvenstvu u Herningu. U susretu za treće mjesto izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island 33-34. Portal Net.hr doznaje kako će doček našim brončanim junacima biti u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića u 16.00, a ne u 16.30, kako je prvotna informacija bila. U 16.00, naime, dolaze na Trg bana Josipa Jelačića igrači, doznajemo iz gradskog poglavarstva uz informaciju da program počinje u 15.00. Nakon naše objave, oglasio se i službeni Grad Zagreb oko dočeka na svom službenom Facebooku.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008). Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva. Island je ostao na jednoj bronci s EP-a 2010.

Nakon neuvjerljivog otvaranja s obje strane, Hrvatska se prva odvojila. U šestoj minuti su hrvatski rukometaši poveli s dva gola razlike (3-1), u desetoj minuti je bilo +3 (5-2), u 13. smo imali četiri (8-4), u 18. minuti pet razlike (11-6), a minutu kasnije i najvećih šest golova viška (12-6).

Uslijedio je pad u našoj igri, Island se u nekoliko navrata približio na dva gola zaostatka, a na poluvrijeme se otišlo sa tri razlike za hrvatsku vrstu (17-14). U prvom poluvremenu sjajan je bio Tin Lučin sa šest golova, dok je Veron Načinović zabio četiri gola. Na drugoj strani Ingi Omar Magnusson je zabio šest golova, pri čemu pet sa sedam metara.

Nakon deset minuta nastavka Hrvatska je ponovo stigla do pet golova viška (23-18), a s pet golova prednosti ušla je i u posljednjih 10 minuta (28-23). Kada je Marin Jelinić zabio za 29-23 devet minuta prije kraja činilo se kako je sve sve gotovo. No, Island se nije predavao i minutu i 30 sekundi prije kraja smanjio na svega dva gola (33-31). Nakon što Glavaš nije realizirao sedmerac, Island je 65 sekundi prije kraja iz sedmerca smanjio na gol minusa. Srećom, Glavaš je zabio za 34-32 40 sekundi prije kraja osiguravši pobjedu. Na koncu je završilo 34-33.

Hrvatsku je do pobjede predvodio Tin Lučin s devet golova, dok je kod Islanda Ingi Omar Magnusson zabio 12 golova, pri čemu 10 iz sedmeraca.

Kasnije se u finalu sastaju Danska i Njemačka. Obje reprezentacije love svoje treće europsko. Danci su sada slavili 2008. i 2012. godine, a Njemačka je bila najbolja 2004. i 2016.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska eksplozija u Herningu, ovako su naši brončani rukometaši reagirali kad su osvojili broncu protiv Islanda