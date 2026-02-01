Hrvatska igra utakmicu za treće mjesto na rukometnom Euru

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra utakmicu za treće mjesto u Herningu na Europskom prvenstvu protiv Islanda. Vrijeme je za rukomet počinje u 14.40, utakmica Island - Hrvatska u 15.15.

Utakmica za treće mjesto na Europskom prvenstvu 0 Island : 0 Hrvatska

Sve možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

U povijesti velikih natjecanja Hrvatska je odigrala 19 susreta za medalje. Osvojili smo ukupno 15 velikih medalja: tri olimpijske, pet svjetskih i šest europskih.

Island: Hallgrimsson - Thorkelsson, Rikhardsson – Gislason – G. Kristjansson, Smarason, Magnusson.

Klupa: Gustavsson, Gudjonsson, V. Kristjansson, Elisson, Gunnarsson, Vidarsson, Arnarsson, Einarsson, Thrastarsson, Olafsson.

Hrvatska: Mandić – D. Mandić, Šoštarić – Načinović – Lučin, Martinović, Klarica.

Klupa: Slavić, Maraš, Pavlović, Raužan, Mamić, Cindrić, Šušnja, Načinović, Glavaš, Jelinić.

Dosad smo na velikoj sceni osvojili pet brončanih medalja, a jednako toliko puta ostali bez njih porazom u utakmici za broncu. Od ukupno 19 utakmica za medalje koje smo odigrali, osam smo ih dobili – tri finala za zlato i pet susreta za broncu.

Na europskim prvenstvima triput smo osvojili broncu (1994., 2012. i 2016.), dok smo u tri navrata poraženi u utakmici za treće mjesto (2004., 2006. i 2014.). Euro smo igrali i tri puta u finalu, no sva tri završila su porazom (2008., 2010. i 2020.).

Posljednju utakmicu za broncu igrali smo 2016. na Euru u Poljskoj, kada smo ujedno i posljednji put osvojili to odličje. Posljednja europska medalja bilo je srebro s Eura 2020., dok smo zadnji poraz u utakmici za broncu doživjeli 2017. na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Ukupno gledano, posljednju medalju osvojili smo prošle godine na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik uoči utakmice za medalju: 'Sada nije vrijeme za samosažalijevanje'