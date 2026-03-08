Glasna eksplozija zatresla američko veleposlanstvo: Pojavila se snimka

Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.

Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima.

⚡️ Une explosion s'est produite sur le territoire de l'ambassade américaine à Oslo, la capitale de la Norvège. pic.twitter.com/0gTO2FXaT6 — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) March 8, 2026

Glasnogovornik policije Mikael Dellemyr izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjel. Policijska uprava Osla priopćila je da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten. "Policija je u dijalogu s veleposlanstvom i nema izvješća o ozlijeđenim osobama", navodi se u izjavi.

