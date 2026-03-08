FREEMAIL
DIMI SE IZ KOMPLEKSA /

Glasna eksplozija zatresla američko veleposlanstvo: Pojavila se snimka

Glasna eksplozija zatresla američko veleposlanstvo: Pojavila se snimka
Foto: Javad Parsa/AFP/Profimedia

Policija je priopćila da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten

8.3.2026.
8:47
Hina
Javad Parsa/AFP/Profimedia
Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko. 

Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima.

Glasnogovornik policije Mikael Dellemyr izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjel. Policijska uprava Osla priopćila je da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten.  "Policija je u dijalogu s veleposlanstvom i nema izvješća o ozlijeđenim osobama", navodi se u izjavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump s Izraelom najavljuju novu fazu i jače napade na Iran

