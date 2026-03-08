Nevjerojatne scene iz Njemačke: Navijači ukrali VAR?

Sve je više onih koji se zalažu da se nogomet "vrati na staro". VAR sustav koji je trebao ukinuti pogreške uzima vremena, a nerijetko ubija draž "najbitnije sporedne stvari na svijetu".

Tako misle mnogi, a neki su otišli korak dalje. Naime, na utakmici druge njemačke lige sastali su se Münster i Hertha Berlin. U utakmici su slavili gosti rezultatom 1-2, a njihov prvi pogodak pamtit će se po nestvarnoj sceni.

Naime, sudac je pozvao VAR za provjeru jedanaesterca, ali VAR nije radio. Navijači domaćeg Münstera su, navodno, ogorčeni zbog još jedne VAR provjere reagirali tako što su ukrali kabel koji daje sliku monitoru, pa glavni sudac utakmice Felix Bickel nije mogao pregledati situaciju.

Toj priči dodatnu snagu daje i fotografija koja prikazuje navodnog počinitelja s zelenom fantomkom kako iz unutrašnjosti stadiona skače natrag na tribinu. Je li taj navijač doista odgovoran za sabotažu VAR-a, zašto je priključak za struju očito bio tako lako dostupan i zašto nitko nije ponovno uključio kabel – zasad nije poznato, piše Bild.

Tako je umjesto Bickela provjeru morala odraditi sutkinja Katrin Rafalski koja je dodijelila najstrožu kaznu.

Dodajemo da je u ovoj neobičnoj utakmici Josip Brekalo odigrao svih 90 minuta za Herthu.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Something INCREDIBLE happened during Münster vs Hertha Berlin.



There was a possible penalty for Hertha Berlin, and they sent the referee to the screen to review it. At that moment, the local fans invaded the pitch and stole the VAR cable.



The referee… pic.twitter.com/Bznb86xANg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 8, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'