TRILER U ITALIJI /

Zakomplicirala se borba za Scudetto: Inter ispustio pobjedu i otvorio veliku priliku Modrićevom Milanu

Zakomplicirala se borba za Scudetto: Inter ispustio pobjedu i otvorio veliku priliku Modrićevom Milanu
Foto: Nderim Kaceli/Alamy/Profimedia

Atalanta je do boda na gostovanju kod Intera stigla u završnici utakmice

14.3.2026.
17:27
Hina
Nogometaši Intera i Atalante odigrali su bez pobjednika 1-1 u najzanimljivijoj utakmici 29. kola talijanske Serie A.

Momčad iz Milana je povela u 26. minuti kada je Esposito provukao loptu ispod gostujućeg vratara Carnesecchija koji je trebao bolje reagirati u tom slučaju. Kako se bližio kraj utakmice tako je Atalanta postajala sve opasnija, a izjednačila je u 83. minuti.

Strijelac je bio Krstović, s tim da se dugo vremena pregledavalo je li Sulemana napravio prekršaj u napadu. U samoj završnici Krstović je čak mogao zabiti za preokret i slavlje gostiju koji su na kraju osvojili veliki bod.

Hrvatski nogometaš Petar Sučić počeo je ogled za Inter, ali je i zamijenjen u 46. minuti. Na drugoj strani Mario Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za goste iz Bergama.

Vodeći Inter sada ima osam bodova više od Milana, ali i utakmicu više. Atalanta je ostala sedma na ljestvici.

Nedjeljni parovi 29. kola su Verona - Genoa, Pisa - Cagliari, Sassuolo - Bologna, Como - Roma i Lazio - Milan. Posljednja utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, a igrat će Cremonese - Fiorentina.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik HNS-a podupire rušenje Poljuda: 'To je dobro za Split, Hajduk, ali i za reprezentaciju'

 

AtalantaInterPetar SučićMario PašalićSerie A
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
