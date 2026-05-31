Bulega maestralnom vožnjom u Aragonu ostvario hat-trick i ispisao povijest prvenstva

Sunce koje je nemilosrdno pržilo asfalt staze MotorLand Aragon bilo je svjedokom još jednog poglavlja apsolutne dominacije Nicola Bulege u Superbike svjetskom prvenstvu.

Talijanski vozač tvorničke Ducati momčadi zaključio je vikend na španjolskom tlu onako kako ga je i započeo - na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja. Pobjedom u drugoj glavnoj utrci zaokružio je savršeni "hat-trick" i produžio svoj nevjerojatni pobjednički niz na 22 uzastopne pobjede, dodatno utvrdivši svoju poziciju na vrhu poretka.

Lecuonin rani pritisak i Bulegin odgovor

Nedjeljna utrka započela je prema već poznatom scenariju. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) odlično je startao s prve pozicije i zadržao vodstvo, no njegov timski kolega Iker Lecuona nije mu dopustio lak početak. Španjolac, očajnički željan prve pobjede u karijeri pred domaćom publikom, vršio je snažan pritisak tijekom cijelog prvog kruga. Vrhunac napada dogodio se u šesnaestom zavoju, gdje je Lecuona pokušao proći s unutarnje strane, no Bulega je hladnokrvno zatvorio putanju i obranio poziciju. Taj je trenutak, pokazalo se, bio presudan. Nakon što je odbio početni napad, Bulega je nametnuo svoj prepoznatljivi, neumoljivi ritam. Iz kruga u krug njegova je prednost rasla, dok je Lecuona morao prihvatiti realnost još jednog drugog mjesta - njegovog petnaestog uzastopnog. Do kraja utrke, Bulega je stvorio sigurnu zalihu i prošao ciljem s 0,786 sekundi prednosti, osiguravši šesti hat-trick sezone. Potpuno slavlje za Ducati upotpunio je Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) osvajanjem trećeg mjesta, čime je ponovljen podij iz prve dvije utrke vikenda.

Spektakl u Superpole utrci definirao nedjelju

Iako je druga glavna utrka protekla u znaku Bulegine kontrole, nedjeljno jutro ponudilo je pravi triler u Tissot Superpole utrci na deset krugova. Upravo je ta utrka pokazala da Talijan nije nepobjediv, već da je njegova snaga u nevjerojatnoj taktičkoj zrelosti i savršenom radu s timom. Za razliku od većine vozača, uključujući Lecuonu i Lowesa koji su odabrali mekšu SCX gumu, Bulega se odlučio za tvrđu SC0 komponentu. Ta se odluka u početku činila pogrešnom. Zbog sporijeg zagrijavanja guma, Bulega je u prvim krugovima gubio pozicije i u jednom trenutku pao na peto mjesto. No, kako je utrka odmicala, njegova strategija došla je do izražaja. Dok su se Lecuona, Lowes i odlični Alberto Surra borili za vodstvo, Bulega je strpljivo čekao da njegove gume dostignu optimalnu temperaturu. Sredinom utrke krenuo je u nezadrživ proboj. Metodično je prelazio suparnike i nekoliko krugova prije kraja sustigao vodećeg Lecuonu. Uslijedila je fantastična borba koja je trajala do posljednjeg kruga, a Bulega je pobjedu osigurao pretjecanjem u prvom zavoju posljednjeg kruga. "Tissot Superpole utrka bila je moja najteža utrka ove sezone", priznao je Bulega. "U konačnici sam uspio, tako da mislim da je strategija bila dobra." Ta je nevjerojatna pobjeda bila ključna za samopouzdanje pred drugu utrku.

Sezona bez prave konkurencije?

S dvanaest odvoženih utrka i dvanaest pobjeda u 2026. godini, postavlja se pitanje može li itko zaustaviti Bulegin pohod prema naslovu prvaka. Odlazak prošlogodišnjeg prvaka Topraka Razgatlıoğlua u MotoGP te umirovljenje legende Jonathana Ree stvorili su vakuum koji je Talijan iskoristio na najbolji mogući način. Njegova dominacija je toliko izražena da se na polovici sezone već govori o mogućnosti savršene sezone bez ijednog poraza. Ipak, on ostaje skroman. "Lijepo je biti brz, ali ne mislim da će biti moguće pobijediti u svakoj utrci. Ne fokusiramo se na prošlost, već razmišljamo o sljedećoj pobjedi", izjavio je prvak. Njegova usredotočenost na WorldSBK je tolika da je, kako kaže, odbio priliku za nastup u MotoGP-u kao zamjenski vozač. Dok Ducati slavi, ostali proizvođači traže rješenja. Najbolji od ostatka poretka ponovno je bio Alex Lowes na stroju Bimota by Kawasaki, završivši četvrti, dok su se vozači Yamahe i Honde borili za pozicije u sredini poretka, daleko od borbe za postolje.

Pogled na poredak i budućnost

Nakon savršenog vikenda u Aragonu, Bulega je dodatno povećao svoju prednost u ukupnom poretku. Sada ima 372 boda, čak 108 više od timskog kolege Ikera Lecuone koji je drugi s 264 boda. Treći je Sam Lowes sa 142 boda, što svjedoči o nevjerojatnoj razlici koju je vodeći dvojac stvorio. Bulega je pobjedom u drugoj utrci došao do svoje 38. pobjede u karijeri, čime se probio na sedmo mjesto vječne ljestvice, ispred Toma Sykesa. Karavana Superbike prvenstva sada seli u Italiju, na stazu Misano World Circuit Marco Simoncelli. Pitanje više nije hoće li Bulega pobijediti, već postoji li itko u trenutnoj konkurenciji tko mu može pružiti pravi otpor i prekinuti niz koji prijeti srušiti sve rekorde u povijesti ovog natjecanja.