Bulega do pobjede u najluđoj utrci sezone nakon nevjerojatne borbe

Nicolo Bulega nastavio je svoju dominaciju u Superbike prvenstvu pobjedom u nedjeljnoj Superpole utrci na stazi MotorLand Aragon. No, put do 21. uzastopnog trijumfa bio je sve samo ne lak. Utrka na deset krugova ponudila je nevjerojatnu dramu, žestoku borbu četvorice vozača za vrh i incident koji je pod istragom sudaca.

Strateška kocka i borba od prvog zavoja

Iako je startao s prve pozicije, Bulega je u prvom zavoju otišao široko, što je odmah iskoristio timski kolega Iker Lecuona i preuzeo vodstvo. Ubrzo se u borbu uključio i mladi Alberto Surra, napavši Lecuonu za vodeću poziciju. Bulega je u metežu pao na četvrto mjesto, a njegova strateška odluka o tvrđoj SC0 gumi, dok su rivali bili na mekšoj SCX, činila se upitnom. U borbu se uključio i Sam Lowes, pretvarajući utrku u spektakularni Ducatijev četveroboj.

Incident u drugom krugu

Dok se na vrhu odvijala bespoštedna bitka, drugi krug obilježio je incident u sedmom zavoju. U borbi za 11. poziciju došlo je do kontakta između Andree Locatellija (Pata Maxus Yamaha) i Tarrana Mackenzieja. Sudar je rezultirao padom obojice, a za Locatellija je utrka bila gotova. Talijan je prevezen u medicinski centar, a incident je stavljen pod istragu FIM sudaca.

Vrhunac borbe za pobjedu

Drama je dosegnula vrhunac od šestog kruga. Bulega je tada, s gumama na optimalnoj temperaturi, krenuo u juriš. Fantastičnim manevrom u prvom zavoju prešao je s trećeg na prvo mjesto, no Lecuona je odmah uzvratio. Uslijedila su nevjerojatna pretjecanja, pri čemu su se Lecuona i Bulega nekoliko puta izmijenili u vodstvu. Odluka je pala u devetom krugu, kada je Bulega ponovno preuzeo vodstvo i obranio se od napada. U posljednjem je krugu postavio i novi rekord staze od 1:47.709, potvrdivši ispravnost svoje taktike.

Bulega je prošao ciljem s pola sekunde prednosti ispred Lecuone, dok je Sam Lowes osigurao treće mjesto i kompletirao Ducatijev podij. Četvrti je završio Alberto Surra, ostvarivši svoj najbolji rezultat karijere, a top devet zaokružili su Alex Lowes, Axel Bassani, Tommy Bridewell, Alvaro Bautista i Yari Montella.

