Bulega nastavio nevjerojatan niz u Aragonu, ali jedan detalj utrke otkriva ranjivost

Svjetsko Superbike prvenstvo 2026. godine polako se pretvara u osobni pohod Nicola Bulege na povijesne knjige.

Na užarenom asfaltu staze MotorLand Aragón, talijanski vozač tvorničkog Ducatija ponovno je demonstrirao klasu i mirnoću, upisavši svoju dvadesetu uzastopnu pobjedu u sezoni koja prkosi svim očekivanjima. Iako se pobjeda na papiru čini kao još jedna rutinska izvedba, subotnja utrka ponudila je dovoljno drame, incidenata i taktičkih nadmudrivanja koja pokazuju da prvenstvo, unatoč Buleginoj dominaciji, i dalje živi punim plućima. Njegova nepobjedivost je neupitna, no razmak do najbližeg pratitelja, timskog kolege Ikera Lecuone, bio je najmanji ove sezone, signalizirajući da bitka unutar Ducatijevog boksa tek počinje.

Ducatijeva simfonija od samog početka

Već od prvih slobodnih treninga u petak bilo je jasno da će vikend u Aragonu biti obojen u crveno. Na prvom treningu, koji je nakratko prekinut crvenom zastavom zbog teškog pada Jakea Dixona (Honda HRC) u dvanaestom zavoju, Bulega i Lecuona bili su jedini vozači koji su uspjeli spustiti vrijeme kruga ispod 1:49, najavivši tempo koji ostatak grida jednostavno nije mogao pratiti. Iker Lecuona uzvratio je na drugom treningu, postavivši najbrže vrijeme unatoč kasnom padu u osmom zavoju, dokazavši da je spreman boriti se sa svojim timskim kolegom.

Subotnje jutro donijelo je Superpole kvalifikacije koje su samo potvrdile ono što se naslućivalo: potpunu premoć Ducatija. Nicolò Bulega je s vremenom 1:47.332 osvojio pole position, nastavljajući tradiciju koju je započeo i prethodnih godina na ovoj stazi. Pridružili su mu se Iker Lecuona i Alberto Surra (Motocorsa Racing), osiguravši da cijeli prvi startni red zauzmu vozači na Ducati Panigale V4 R motociklima. Dominacija je bila toliko izražena da je i četvrto mjesto pripalo Ducatiju, kojeg je vozio Sam Lowes. Povijesno gledano, Aragón je oduvijek bio Ducatijev teritorij, s čak 47 postolja prije ove utrke, a subotnje kvalifikacije pokazale su da se taj trend ne namjerava mijenjati.

Utrka pod kontrolom, ali ne bez drame

Točno u 14:00 sati, crvena svjetla su se ugasila i prva utrka je započela. Bulega je savršeno startao s pole pozicije i zadržao vodstvo, no Lecuona ga je pratio u stopu. U prvih nekoliko krugova Španjolac je vršio snažan pritisak, ne dopuštajući Bulegi da se odvoji. Ipak, kako je utrka odmicala, aktualni lider prvenstva pokazao je zašto je nepobjediv ove sezone. Njegova vožnja bila je besprijekorna, bez ijedne pogreške, te je postepeno gradio prednost.

Na kraju je ciljem prošao s 1.274 sekunde prednosti ispred Lecuone, što je, unatoč pobjedi, najmanja razlika kojom je slavio ove sezone i jasan pokazatelj da njegov timski kolega postaje sve veća prijetnja. Treće mjesto osvojio je Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team), donijevši još jedno postolje za Ducati.

Ipak, utrka nije prošla bez incidenata. Momčad ROKiT BMW Motorrad WorldSBK nastavila je sa svojim nizom pehova. Nakon što je Miguel Oliveira morao propustiti utrku zbog ozljede, a Danilo Petrucci se još uvijek oporavlja, zamjenski vozač Hannes Soomer pao je i morao odustati. Nedugo nakon njega, s motocikla je izletio i Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), završivši svoju utrku u šljunku. Ovi incidenti podsjetnik su koliko je teško ostati na dva kotača na zahtjevnoj stazi poput Aragóna.

Ostatak svijeta daleko iza

Dok su se na vrhu borili Ducatijevi vozači, ostatak konkurencije vodio je vlastitu bitku, ali s ogromnim zaostatkom. Najbolje plasirani vozač koji ne vozi Ducati bio je Alex Lowes na četvrtom mjestu. Britanac je za novu momčad Bimota by Kawasaki Racing Team odvozio sjajnu utrku, ali je za pobjednikom zaostao velikih šesnaest sekundi, što zorno prikazuje trenutni jaz u performansama. Izvanredan rezultat ostvario je i Tommy Bridewell (Superbike Advocates Racing), koji je petim mjestom došao do svog najboljeg rezultata karijere, također na Ducatiju. Među prvih deset utrku su završili Lorenzo Baldassarri, Yari Montella, Axel Bassani, Garrett Gerloff i Tarran Mackenzie. Somkiat Chantra (Honda HRC) prošao je ciljem kao trinaesti, no nakon utrke je kažnjen pomicanjem za dvije pozicije zbog neodgovorne vožnje te je na kraju klasificiran kao petnaesti.

Mijenjanje straže i nova era Superbikea

Bulegina dominacija događa se u sezoni velikih promjena za WorldSBK. Ovo je prva sezona u posljednjih trinaest godina u kojoj se na gridu ne nalazi aktualni svjetski prvak, s obzirom na to da je Toprak Razgatlıoğlu (prvak iz 2025.) prešao u MotoGP. Uz to, prvenstvo je napustila i najveća legenda ovog sporta, šesterostruki prvak Jonathan Rea, koji se povukao iz stalnog natjecanja na kraju prošle sezone.

Odlazak dvojice velikana otvorio je prostor za nova lica i nove sile. Álvaro Bautista, dvostruki prvak, prešao je iz tvorničkog Ducatija u satelitsku momčad Barni Spark Racing. BMW je doveo veliko pojačanje iz MotoGP-a, Miguela Oliveiru, dok je Honda svoja vrata otvorila debitantima Somkiatu Chantri i Jakeu Dixonu. U takvom okruženju, Nicolò Bulega i tvornički Ducati iskoristili su priliku na najbolji mogući način, postavivši standarde koje će ostatak svijeta teško dostići.

Subotnja utrka u Aragonu bila je još jedna demonstracija sile talijanskog proizvođača i njihovog novog vođe. Nicolò Bulega vozi u vlastitoj ligi, no pritisak timskog kolege Lecuone i konstantni incidenti na stazi pokazuju da put do savršene sezone neće biti nimalo lak. Utrke Superpole i druga glavna utrka u nedjelju pružit će novu priliku konkurentima da pokušaju zaustaviti crvenu oluju koja hara Superbike prvenstvom.