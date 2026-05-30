Bulega srušio rekord Aragona za sedmi uzastopni pole, ali iznenađenje dana priredio je rookie

Nicolò Bulega, aktualni svjetski prvak i vodeći u poretku, nastavio je svoju nevjerojatnu dominaciju u Svjetskom prvenstvu Superbikea (WorldSBK) osvojivši sedmu uzastopnu najbolju startnu poziciju.

Na stazi MotorLand Aragon, u Tissot Superpole kvalifikacijama, vozač tvorničke momčadi Aruba.it Racing - Ducati ne samo da je osigurao prvo mjesto, već je i doslovno uništio dosadašnji rekord staze, postavivši vrijeme koje je konkurenciju ostavilo bez daha i potvrdilo da se trenutačno nalazi u vlastitoj ligi.

Subotnje jutro u Aragonu dočekalo je vozače s idealnim uvjetima, a Bulega je to iskoristio na najbolji mogući način. Već je u svom prvom brzom krugu dao naslutiti što slijedi, srušivši postojeći rekord staze s vremenom 1:47,284. No, ono što je uslijedilo u drugom izlasku na stazu ušlo je u anale aragonske piste.

Probijana zvučna barijera

Kada se činilo da je postavio nedostižno vrijeme, Bulega se vratio na stazu i napravio ono što nitko nije očekivao. U savršenom krugu, Talijan je postao prvi vozač u povijesti koji je na ovoj konfiguraciji staze probio magičnu granicu od minute i 47 sekundi. Njegovo novo rekordno vrijeme od 1:46,836 bilo je za gotovo pola sekunde brže od drugoplasiranog momčadskog kolege, Ikera Lecuone. Španjolac, koji se nadao iskoristiti domaći teren za prvu pobjedu sezone, također je odvozio sjajan krug, ali protiv ovakvog Bulege jednostavno nije mogao. Razmak od 0,476 sekundi između dvojice tvorničkih Ducatijevih vozača zorno prikazuje razinu na kojoj Bulega trenutačno vozi. MotorLand Aragon očito je staza koja mu savršeno odgovara; upravo je ovdje 2022. ostvario svoj prvi podij u WorldSSP klasi, a prošle godine je slavio u dvije od tri utrke.

Senzacija i hladan tuš

Iako je Bulegin rekord bio glavna vijest dana, najveće iznenađenje kvalifikacija priredio je mladi Talijan Alberto Surra. Vozač satelitske momčadi Motocorsa Racing, u svojoj prvoj WorldSBK sezoni, šokirao je sve prisutne fantastičnim krugom od 1:47,349, što mu je donijelo treće mjesto na ljestvici vremena. Time je osigurao da prva tri mjesta na papiru pripadnu Ducatiju i statistički mu donio prvi start iz prvog reda u karijeri. Ipak, slavlje u njegovoj garaži bilo je kratkog vijeka. Zbog kršenja procedure tijekom žute zastave na jednom od slobodnih treninga, Surra je zaradio kaznu koja ga u prvoj glavnoj utrci vikenda, koja se vozi u subotu poslijepodne, baca na samo začelje poretka. Utjeha mu ostaje činjenica da će u nedjeljnoj, kraćoj Superpole utrci, moći startati s treće pozicije koju je i zaslužio.

Borba za pozicije iza nedodirljivog dvojca

Nakon kazne za Surru, treće startno mjesto za prvu utrku naslijedio je Sam Lowes iz momčadi ELF Marc VDS Racing. Britanac se tako sjajno oporavio nakon problematičnog petka u kojem je doživio pad na prvom slobodnom treningu. Četvrto mjesto osigurao je njegov brat, Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team), koji je ujedno bio i najbolje plasirani vozač na motociklu koji ne nosi oznaku Ducatija. Peti će startati Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven), potvrđujući tako da čak četiri Ducatija kreću iz prva dva reda. Šesto mjesto pripalo je Michaelu van der Marku (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), koji je u posljednjim trenucima sesije uspio postaviti konkurentno vrijeme. Kompletni rezultati kvalifikacija pokazuju da su se u prvih deset još plasirali Tommy Bridewell (Superbike Advocates Racing), Yari Montella (Barni Spark Racing) i Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team).

S ovakvim rasporedom snaga, Nicolò Bulega ulazi u poslijepodnevnu utrku kao apsolutni favorit. Njegova brzina na jednom krugu je zapanjujuća, a forma tijekom cijele sezone ne pokazuje znakove posustajanja. Ipak, njegov najveći izazov bit će Iker Lecuona, koji će pred domaćom publikom dati sve od sebe da konačno prekine niz drugih mjesta i stigne do toliko željene pobjede. S obzirom na Buleginu prednost u prvenstvu od 95 bodova, može si priuštiti i nešto taktičniji pristup, no poznavajući njegov natjecateljski duh, za očekivati je beskompromisnu borbu za još jednu pobjedu na putu prema obrani naslova.