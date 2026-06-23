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Na ovom Mundijalu već je sad postignuto najviše golova ikad u grupnoj fazi

Na ovom Mundijalu već je sad postignuto najviše golova ikad u grupnoj fazi
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Foto: Xia Bohan/imago sportfotodienst/Profimedia

Budući da nas čeka još nekoliko utakmica drugog kola, a onda i cijelo 3. kolo, nema sumnje kako će broj porasti

23.6.2026.
21:31
Sportski.net
Xia Bohan/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nakon što je Portugal u susretu 2. kola skupine K svladao Uzbekistan 5-0, stigli smo do ukupno najefikasnije grupne faze u povijesti. 

Dvostruki strijelac za Portugal bio je Cristiano Ronaldo (6, 39), a jedan gol je dodao Nuno Mendes (17). Četvrti pogodak upisan je kao autogol uzbečkog vratara Abduvohida Nematova (60-ag), dok je za 5-0 zabio Rafael Leao (87). 

Nastavlja se tako vrlo efikasna faza po skupinama te je zaključno s utakmicom Portugala postignuto 137 golova (u 45 utakmica), što je sada najviše ikad u grupnim fazama jednog izdanja Mundijala, premašivši 136 postignutih na SP-u 2014. godine (48 utakmica). 

Budući da nas čeka još nekoliko utakmica drugog kola, a onda i cijelo 3. kolo, nema sumnje kako će ukupni broj golova osjetno porasti. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Golovi
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