Na ovom Mundijalu već je sad postignuto najviše golova ikad u grupnoj fazi

Nakon što je Portugal u susretu 2. kola skupine K svladao Uzbekistan 5-0, stigli smo do ukupno najefikasnije grupne faze u povijesti.

Dvostruki strijelac za Portugal bio je Cristiano Ronaldo (6, 39), a jedan gol je dodao Nuno Mendes (17). Četvrti pogodak upisan je kao autogol uzbečkog vratara Abduvohida Nematova (60-ag), dok je za 5-0 zabio Rafael Leao (87).

Nastavlja se tako vrlo efikasna faza po skupinama te je zaključno s utakmicom Portugala postignuto 137 golova (u 45 utakmica), što je sada najviše ikad u grupnim fazama jednog izdanja Mundijala, premašivši 136 postignutih na SP-u 2014. godine (48 utakmica).

137 - There have been 137 goals scored in this year's FIFA World Cup (45 games), now the most ever in the group stages of a single edition of the finals, overtaking the 136 scored in 2014 (48 games).



Gluttony. pic.twitter.com/QGdTWk0YZ0 — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

Budući da nas čeka još nekoliko utakmica drugog kola, a onda i cijelo 3. kolo, nema sumnje kako će ukupni broj golova osjetno porasti.