Modrić pred 200. nastupom, bivši reprezentativac nam otkriva: 'Ovo je utakmica istine'

U studiju RTL-a Danas analizirana je situacija uoči utakmice Hrvatske protiv Paname na Svjetskom prvenstvu. Gost emisije bio je bivši reprezentativac i stručni komentator Gordon Schildenfeld, koji je zajedno s Borisom Jovičićem prokomentirao formu Vatrenih, pritisak “utakmice istine” te jubilej Luke Modrića.

Uspjeli smo se odmoriti i skupiti misli. Ovo je utakmica istine. Na papiru smo favoriti i ta tri boda su upisana, ali ih tek treba osvojiti na terenu., u uvodnom dijelu rekao je Boris Jovičić.

'Nije dobro kad dođemo do “utakmice istine”, ali to je tako. Vidjeli smo dobre stvari, ali i one koje moramo ispraviti da ne bismo ispaštali. Ipak, veseli me dojam da Hrvatska može bolje. Ako to pokažemo na terenu, ne bojim se ishoda večeras', nadovezao se popularni Schifo.

Koliko će posebna motivacija biti 200. nastup Luke Modrića za reprezentaciju?

'Sigurno će se voditi briga o tome da njegov 200. nastup prođe kako svi očekujemo. To su odabrani igrači i brojke koje ostaju zapisane. Za mene je to nešto nadnaravno – odigrati 200 utakmica za reprezentaciju. Drago mi je da sam bio dio njegove momčadi barem u jednom razdoblju i nadam se da će večeras to zaokružiti na najbolji način.'

Može li Modrić odigrati lošu utakmicu u tako važnom trenutku?

'Njegov karakter i mentalna snaga drže ga na vrhunskoj razini. Siguran sam da će danas dati sve od sebe. Možda je ostao “dužan” iz prošle utakmice, barem prema očekivanjima javnosti, ali vjerujem da će danas odigrati na visokoj razini i pomoći Hrvatskoj do tri boda.'

Koliko su važni prekidi i što Hrvatska mora popraviti u tom segmentu?

'To su bile greške iz prošle utakmice i na tome smo izgubili bodove. Prekidi su iznimno bitni, čak i slabije momčadi tako dolaze do rezultata. Na Svjetskom prvenstvu se nakon toga teško vraćaš ako primiš gol, jer raste nervoza i pritisak. Mora se sve svesti na minimum i odraditi savršeno koncentrirano. A ako već nešto radimo iz prekida, onda to može biti naše oružje – jer gol iz kornera su najljepše pobjede.'

A što je sve rekao o tome jesmo li pročitana knjiga, pogledate u prilogu.