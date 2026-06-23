Hrvatska u atmosferi domaćeg terena lovi nokaut fazu: 'Nemojte živjeti u 2018.'

Uoči večerašnje utakmice Hrvatske i Paname, RTL-ov reporter Marko Vargek javio se uživo iz Toronta, gdje se ulice i okolica hotela hrvatske reprezentacije pretvaraju u pravo navijačko središte.

“Navijači pristižu u valovima, atmosfera je sve bolja i sve grandioznija, ljudi je sve više i više. Ovdje su i Englezi, svi se druže na ulicama Toronta. Hrvatska fešta u Kanadi je u punom jeku”, započeo je Vargek, opisujući prizore iz kanadskog grada.

Dotaknuo se i pritiska pod kojim se nalazi izbornik Zlatko Dalić, ali i jasne poruke koju prenosi svojoj momčadi.

“Vidjeli smo jučer izbornika Dalića na konferenciji za medije, pod pritiskom velikih očekivanja. Nije mu lako, možda mu je ovo i posljednji turnir, ali želi ostaviti trag i rezultat. Prenosi poruku hrabro večeras – nemojte živjeti u 2018., nego stvarajmo novu priču. Ima igrače za to i ne bježi od uloge favorita, koju prihvaća i izbornik Paname Thomas Christiansen, koji je rekao da smo mi favoriti, ali da poznaje naše slabosti”, rekao je Vargek.

Posebno emotivan trenutak bio je spomen na veliki jubilej Luke Modrića, koji večeras igra svoj 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju.

“Prije pola sata vidio sam njegovu obitelj – oca, majku. sestre. Jako su optimistični. Što se Luke tiče, sve je već rečeno. Svima u momčadi je privilegija igrati i ginuti za njega”, poručio je Vargek.

Reporter RTL-a zaključio je javljanje uz poruku podrške reprezentaciji uoči važne utakmice koja može voditi prema nokaut fazi Svjetskog prvenstva.