Marko Vargek opisao ludnicu oko Vatrenih u Torontu: 'Tko može spavati prije ovakve utakmice?'

Uoči večerašnjeg susreta Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu, RTL-ov reporter Marko Vargek javio se uživo iz Toronta ispred hotela hrvatske reprezentacije, gdje su se već satima prije utakmice okupili brojni navijači.

Atmosfera oko Vatrenih je sjajna, a prema prizorima iz Kanade hrvatska reprezentacija mogla bi imati podršku kakvu rijetko koja gostujuća momčad doživi na velikom natjecanju.

Na pitanje igra li Hrvatska večeras praktički na domaćem terenu, Vargek nije imao dvojbi.

"Ovo je Toronto šest sati prije utakmice, a pogledajte atmosferu. Nalazimo se ispred hotela reprezentacije i nadam se da ne remetimo poslijepodnevni odmor igrača, iako se čovjek pita tko uopće može spavati uoči ovakve utakmice. Bio je tu i izbornik Zlatko Dalić koji je pozdravio navijače. Ovo je posebna nacija, posebna energija i posebna ljubav prema reprezentaciji, a sve to dodatno pojačavaju naši iseljenici i njihova djeca iz Chicaga, New Yorka, Toronta i drugih gradova. Hrvatska će večeras imati praktički domaći teren", rekao je Vargek.

Dodao je kako vjeruje da će navijačka podrška ostati upamćena kao jedna od najvećih u povijesti reprezentacije.

"Bit će ovo jedna od povijesnih navijačkih priča hrvatske reprezentacije", istaknuo je RTL-ov reporter dok su se u pozadini orile navijačke pjesme i uzvici okupljenih Hrvata.

Govoreći o samoj utakmici, Vargek smatra da su hrvatski reprezentativci spremni pokazati pravo lice nakon otvaranja prvenstva.

"Ono što znam jest da su igrači iznimno motivirani za ovu utakmicu. Nogomet je lijep upravo zato što uvijek pruža priliku za popravak. Imali su šest dana da izbace Englesku iz glave i vrate se onome što najbolje rade. Ako pristup bude kao u prvom poluvremenu protiv Engleske i ako Hrvatska izađe na teren s gardom velesile, kakva i jest, prilike i golovi sigurno će doći", poručio je Vargek.

Prema svemu viđenom u Torontu, Hrvatska će protiv Paname imati gotovo domaću atmosferu, a navijači vjeruju da će Vatreni uz njihovu podršku doći do prve pobjede na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.