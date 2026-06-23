Hrvatska igra na SP-u: Pratimo vijesti i sva događanja oko ključne utakmice Vatrenih

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu u 01:00 ujutro po našem vremenu igra drugu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik izabranicima Zlatka Dalića u 2. kolu skupine L je Panama. Ukoliko Vatreni žele ostati u igri za nokaut fazu, ne smiju izgubiti od Paname. Pratimo sva događanja, atmosferu, donosimo sve informacije uoči utakmice Hrvatske i Paname koju čekaju svi Hrvati u domovini i svijetu.

Najvažnije informacije o događanjima oko reprezentacije Hrvatske:

Hrvatska izgubila 4-2 od Engleske na startu Mundijala.

Hrvatska se nalazi na posljednjem mjestu skupine

Slijede joj utakmice protiv Paname (24.6., 01:00) i Gane (27.6., 23:00).

Izbornik Zlatko Dalić održao je presicu nakon poraza i najavio da će promijeniti sustav za Panamu i Ganu. Uz njega je na pressici bio i Mateo Kovačić , koji se očekuje uz Luku Modrića u prvih 11 za Panamu

održao je presicu nakon poraza i najavio da će promijeniti sustav za Panamu i Ganu. Uz njega je na pressici bio i , koji se očekuje uz Luku Modrića u prvih 11 za Panamu Gabonac Pierre Atcho sudit će utakmicu Hrvatska - Panama

Sandro Perković i Goran Lacković gostovali su u podcastu portala Net.hr " Maksanov korner" i najavili utakmicu

i gostovali su u podcastu portala Net.hr " i najavili utakmicu Marko Vargek javio se iz Toronta za RTL Danas i otkrio: "Dalić slaže novu taktičku kombinaciju za Panamu".

javio se iz Toronta za RTL Danas i otkrio: "Dalić slaže novu taktičku kombinaciju za Panamu". Dino Perić dao je opširni intervju portalu Net.hr u kojem je otkrio zašto je u 32. godini prekinuo karijeru, kakve je sve probleme imao, te što očekuje od Hrvatske na SP-u.

dao je opširni intervju portalu Net.hr u kojem je otkrio zašto je u 32. godini prekinuo karijeru, kakve je sve probleme imao, te što očekuje od Hrvatske na SP-u. Branko Karačić prošlog je tjedna gostovao u podcastu portala Net.hr " Maksanov korner" . Bi li Dalić senatore trebao staviti na klupu protiv Paname? "To je najteže i može biti pogubno"

prošlog je tjedna gostovao u podcastu portala Net.hr " . Bi li Dalić senatore trebao staviti na klupu protiv Paname? "To je najteže i može biti pogubno" Hrvatska i Panama će susret 2. kola L skupine Svjetskog prvenstva igrati u Torontu na BMO Fieldu, najmanjem stadionu na turniru. BMO Field ili stadion Toronto, kako će se zvati za vrijeme World Cupa, prvi je kanadski stadion posebno namijenjen nogometu. Najmanji je to stadion na prvenstvu kapaciteta 45.736 mjesta. Vatreni su trenirali u Torontu uoči Paname na stadionu Rob Ford, dom je kluba Serbian White Eagles, momčadi srpske dijaspore u Kanadi, čiji su se navijači tijekom godina više puta sukobljavali s pristašama Toronto Croatije. Ti su susreti bili odraz dubokih političkih i povijesnih napetosti prenesenih iz bivše Jugoslavije

05:00 - Hrvatske zajednice diljem Sjeverne i Južne Amerike pripremaju se za zajedničko gledanje hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu uvjerene u pobjedu nad Panamom u Torontu.

04.56 - Kapetan hrvatske nogometne reprezentacija Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200-ti nastup u dresu "Vatrenih" te tako postati tek četvrti nogometaš u "Klub 200". Do sada su samo tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije, na drugom mjestu je Kuvajćanin Bader Al-Mutawa sa 202 nastupa, Argentinac Lionel Messi nedavno protiv Alžira ušao u klub 200.

Nevjerojatan je to podvig hrvatskog kapetana kojem je ovo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na pet europskih prvenstava.

"Put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na pet SP-a. Kada se vratim na početke, bio sam dečko koji je ima velike snove. Sanjao sam o jednom nastupu, a uskoro ću imati 200. Svako prvenstvo me činilo boljim, rastao sam kao igrač i kao osoba, sa svim izbornicima i suigračima," kazao je nedavno na konferenciji za medije u Dallasu.