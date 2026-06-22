Panamski izbornik uvjeren: 'Poštujemo rezultate Hrvatske, ali možemo ih iznenaditi'

Dobro znamo Hrvatsku, sutra će izaći snažna i gladna, no možemo ih iznenaditi, poručio je panamski izbornik Thomas Christiansen (53) na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg ogleda u Torontu.

Obje ekipe su otvorile turnir s porazom, Hrvatska od Engleske, a Panama od Gane i novi kiks možda bi značio i zbogom ambicijama za plasman u drugi krug.

"Dobro znamo Hrvatsku, sutra će izaći snažna i gladna, imat će ambiciju pobijediti. Očekujem hrvatski pritisak, morat ćemo paziti na pogreške jer će ih Hrvatska sigurno iskoristiti," kazao je Christiansen koji je preuzeo Panamu u srpnju 2020. naslijedivši Argentinca America Gallega koji je dobio otkaz.

"Znamo da je Hrvatska moćna u posjedu. Imamo plan igre, znamo kako ćemo se postaviti. Hrvatska je jedna od najboljih europskih reprezentacija. Sigurno žele pokazati da je poraz od Engleske bio slučajan. Moramo biti snažniji, u svakom trenutku moramo biti u kompaktnom bloku i pokušati iskoristiti naše prilike. Morat ćemo biti strpljivi."

Hrvatska iza sebe ima dvije medalje u nizu, no danski stručnjak smatra kako Panama može iznenaditi.

"Imamo kapacitet iznenaditi Hrvatsku, svega smo mi svjesni. Poštujemo njihove rezultate, ali uvjeren sam da možemo dobro igrati. Do sada je bilo dosta iznenađenja, možda i mi jedno priredimo."

Panama će biti oslabljena, veznjak Adalberto "Coco" Carrasquilla nije se uspio oporaviti.

"Šteta što Coco nije s nama za tako važnu utakmicu. Napredovao je, ali nije spreman. Pratio je upute liječnike, na posebnom je programu. Dobro je napredovao i bili smo optimisti, no tijekom treninga smo shvatili da neće biti spreman," kazao je.

Panama je već igrala u Torontu, a danski stručnjak se osvrnuo na stanje travnjaka.

"Mislim da je teren u jako dobrom stanju, nisam igrač, ali to su mi rekli igrači. Logistički je važno što ponovo igramo u Torontu, znamo stadion,, imat ćemo veliku podršku i to je sjajno za nas."

Christiansen je na panamskoj klupi odradio 91 utakmicu, ostvarivši 43 pobjede i 26 poraza.

"Teško je uspoređivati ono što nas čeka sutra s našim bivšim protivnicima. Morat ćemo biti potpuno posvećeni, koncentrirani i trkački spremni. Protivnik će nas pritiskati, bit ćemo u niskom bloku, ali kada osvojimo loptu želim da igramo i izvučemo više od toga."

Panamske novinare je zanimalo, može li Panama do trećeg mjesta koje bi moglo voditi u drugi krug.

"Sve utakmice se trebaju igrati maksimalno, ne razmišljamo o trećem mjestu, samo o Hrvatskoj. Moramo biti snažni i srčani, naša skupina je uzbudljiva. Protiv Gane smo dobili trn, kojeg sada želimo izvaditi. Hrvatska je vrhunska momčad, imaju dobru kondiciju, opasni su i po bokovima. Imaju iskusne igrače, ekipu predvodi Luka Modrić, moramo pokušati izbjeći greške."

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