Marko Vargek javio se iz Toronta: 'Dalić slaže novu taktičku kombinaciju za Panamu'

drugo kolo /

Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu se nalazi u završnim pripremama za ogled protiv Paname, a izbornik Zlatko Dalić prema posljednjim informacijama još uvijek slaže konačnu taktičku križaljku. Javlja to naš reporter Marko Vargek koji je uoči utakmice analizirao stanje u momčadi i moguće promjene u početnoj postavi.

Kako ističe Vargek, situacija oko sastava mijenja se iz sata u sat, no sve više je jasnih naznaka kako se Hrvatska vraća sustavu s četvoricom u zadnjoj liniji.

“Dobar dan iz Toronta, ‘mini New Yorka’, kako ga ovdje zovu Kanađani. Što se sastava tiče, situacija se mijenja iz sata u sat, a spekulacije idu iz dana u dan, na radost izbornika Dalića. Prema najnovijim informacijama, ono što je sigurno jest povratak na četvorku u zadnjoj liniji. Vraćamo se u trend, jer je samo osam od 48 reprezentacija do sada igralo s trojicom u obrani. Očekuje se sustav 4-3-3”, rekao je Vargek.

Prema tim informacijama, ispred Dominika Livakovića trebala bi igrati zadnja linija u sastavu Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo i Josip Stanišić. U veznom redu očekuju se Luka Modrić, Mateo Kovačić i Petar Sučić, dok bi napadački trio činili Martin Baturina na desnoj strani, Ivan Perišić na lijevoj te Ante Budimir u vrhu napada.

Ipak, postoji i alternativna opcija u kojoj bi na desno krilo mogao uskočiti Andrej Kramarić, što bi značilo da bi Martin Baturina ispao iz početne postave. U rotaciji je i Marko Pašalić koji bi trebao dobiti značajnu minutažu.

“Vidjet ćemo kakvu će križaljku napraviti izbornik Dalić”, dodao je Vargek.

Govoreći o samoj utakmici, Vargek naglašava kako Hrvatska u dvoboj ulazi kao favorit, ali i da opreza ne smije nedostajati. Panama je, prema njegovim riječima, momčad koja se najčešće brani u niskom ili srednjem bloku i prijeti iz tranzicije, što su pokazali i u ranijim nastupima.

“Ključno će biti brzo kretanje lopte i ubrzavanje igre kroz sredinu, ali i napadi preko bokova. U takvom sustavu Ante Budimir je jako važna opcija. Najvažnije će biti strpljenje, jer svi očekuju da Hrvatska rano riješi utakmicu, no Panamu treba maksimalno respektirati”, istaknuo je Vargek.

Na kraju je dodao i poruku koja najbolje oslikava očekivanja javnosti:

“Kako kažu navijači ovdje u Kanadi, ako ne možeš pobijediti Panamu, onda je bolje da odmah pakuješ stvari i ideš kući.”