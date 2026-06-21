Rijeka ostala bez kapetana: Reprezentativac BiH ide u Azerbejdžan

Kapetan Rijeke Martin Zlomislić napustit će hrvatskog prvoligaša posljednjeg dana lipnja i potpisati ugovor s azerbajdžanskim doprvakom Qarabagom.

To je informacija koju je potvrdila sama Rijeka na svojim službenim internetskim stranicama.

"Martin Zlomislić više nije igrač Rijeke, kapetan bijelog broda karijeru će nastaviti u redovima Qarabağa iz Azerbajdžana.

Zlomislić će napustiti Rijeku nakon dugih pet godina. Prvi potpis na ugovor s Bijelima stavio je u srpnju 2021. godine, strpljivo čekajući svoju priliku na vratima Rijeke. Debitirao je za Rijeku u kolovozu 2021. na gostovanju kod Šibenika, a svoju pravu priliku među vratnicama dočekao je na početku, sada već legendarne sezone 2024./2025., koja će zlatnim slovima biti upisana u klupsku povijest.

'Dragi moji Riječani i Riječanke, došlo je vrijeme za rastanak. Prošli smo zajedno jako puno dobrih, ali i neke loše trenutke u proteklih pet godina', rekao je Martin Zlomislić javivši se sa Svjetskog prvenstva, gdje se nalazi s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.

'Svega se vrlo rado sjećam, naravno, prije svega trenutka osvajanja naslova prvaka i Kupa Hrvatske, posebice podizanja trofeja. To je za mene bila velika čast i privilegija na čemu sam neizmjerno zahvalan', rekao je Zlomislić.

Dočekao je i trenutak da od Ivana Smolčića, koji je napustio Rijeku u veljači 2025. godine, preuzme kapetansku traku i odvede bijeli brod do dvostruke krune. U konačnici je skupio 117 utakmica, a njegov 100. nastup bio je jedan od najboljih u dresu Rijeke kada je sjajnim intervencijama donio Rijeci slavlje kod Omonije (0:1).

'Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću, Upravi kluba, svim trenerima, stručnim stožerima i svim ljudima koji rade u klubu. Hvala i svim trenerima vratara s kojima sam radio sve ove godine. Naravno, veliko hvala i svim mojim suigračima bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. Posebno se želim zahvaliti svim navijačima, posebno Armadi, koja je uvijek bila uz nas, naš 12. igrač, i neizmjerno sam im zahvalan na tome', ustvrdio je Zlomislić.

Snimka iz svlačionice i govor prije posljednje utakmice protiv Slaven Belupa, koja je donijela naslov prvaka, jedan je od onih, do jučer skrivenih detalja, koji će zauvijek ostati upisani u riječku povijest. Kao i trenutak kada je naš Zloma visoko podignuo trofej namijenjen prvaku Hrvatske te nekoliko dana kasnije i Rabuzinovo sunce.

'Želim na kraju reći da mi je bila čast biti dio kluba kao što je Rijeka i biti njezin kapetan. Želim vam svu sreću. Svi smo mi prolazni, ali samo Rijeka ostaje. Krepat, ma ne molat', zaključio je Martin Zlomislić.

Zloma, hvala na svemu na travnjaku, ali i za sve izvan njega. Bezbroj uspomena, dupla kruna i europsko proljeće u bijelom dresu ostaju za sva vremena.

HNK Rijeka želi ti sve najbolje u nastavku karijere.", napisali su iz Rijeke.

Koliko će Rijeka zaraditi na svom kapetanu zasad nije poznato, ali spominje se cifra od oko pola milijuna eura.

Njegovim odlaskom mjesto prvog vratara Rijeke ostaje upražnjeno, a kao opcije spominju se Oliver Zelenika te vratar srpske reprezentacije i član poljskog Widzew Łódźa Veljko Ilić (22).

👋 Zloma, hvala na svemu na travnjaku, ali i za sve izvan njega. Bezbroj uspomena, dupla kruna i europsko proljeće u bijelom dresu su za sva vremena. HNK Rijeka želi ti sve najbolje u nastavku karijere 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/qMLrRLxX5S — NK Rijeka (@NKRijeka) June 21, 2026