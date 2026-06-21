UEFA odbila uvesti kontroverznu promjenu koja živcira mnoge navijače

Krovna europska nogometna federacija (UEFA) odbila je uvesti jednu od najkontroverznijih promjena u nogometu posljednjih godina.

Naime, u Ligi prvaka i na EURO-u, natjecanjima pod okriljem UEFA-e, neće se uvoditi trominutna pauza za hidrataciju, odnosno "cooling break".

Ta je pauza po prvi put uvedena na ovom Svjetskom prvenstvu uz objašnjenje da se njome čuva zdravlje nogometaša, no mnogi ipak kao primarni razlog vide činjenicu da se tijekom pauze emitiraju promidžbene poruke (uz izuzetak meksičke televizije Telemundo). UEFA je ipak odlučila kako neće slijediti tu FIFA-inu ideju, što samo znači nastavak "rata" između dvije najjače nogometne federacije.

U natjecanjima koja organizira UEFA pauza za hidrataciju bit će implementirana jedino u slučaju da delegat utakmice tako odluči, a to će se dogoditi samo ako prije početka utakmice posebni WBGT termometar (Wet Bulb Globe Temperature) izmjeri da "vrijednost topline zraka" prelazi 32 Celzijeva stupnja po WBGT ljestvici (što je otprilike 35 Celzijevih stupnjeva na običnom termometru).

Ovom će odlukom najzadovoljniji svakako biti navijači, ali i brojni treneri i igrači budući da su "cooling break" dosad kritizirali Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp, Virgil van Dijk te izbornik SAD-a Mauricio Pochettino, kao i brojni drugi.