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UEFA nagradila somalijskog suca kojeg SAD nisu pustile na SP

UEFA nagradila somalijskog suca kojeg SAD nisu pustile na SP
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

34-godišnji Artan imenovan je među suce na utakmici Svjetskog prvenstva od 11. lipnja do 19. srpnja, ali je bio prisiljen propustiti turnir

11.6.2026.
17:51
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Somalijski sudac Omar Abdulkadir Artan, koji ne može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu nakon što mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države, bit će glavni sudac UEFA Superkupa između Paris Saint Germaina i Aston Ville sljedećeg mjeseca.

34-godišnji Artan imenovan je među suce na utakmici Svjetskog prvenstva od 11. lipnja do 19. srpnja, ali je bio prisiljen propustiti turnir nakon što su mu američke vlasti odbile ulazak unatoč tome što je imao važeću vizu.

Upravno tijelo europskog nogometa u četvrtak je izjavilo da je njegovo imenovanje za Superkup uslijedilo nakon razgovora s Afričkom nogometnom konfederacijom (CAF) i da je dio nedavno potpisanog sporazuma o suradnji između dvaju tijela.

Utakmica 12. kolovoza u Salzburgu suočit će osvajače Lige prvaka Paris Saint-Germaina i branitelja Europske lige Aston Villu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.FifaUefaUefa Superkup
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