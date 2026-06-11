Kreće Svjetsko prvenstvo: Evo što nas čeka prvog natjecateljskog dana

Nakon četiri godine iščekivanja, najvažnija sporedna stvar na svijetu ponovno je u centru pažnje. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine, prvo u povijesti s 48 reprezentacija i čak tri zemlje domaćina - Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Meksikom - službeno započinje u četvrtak, 11. lipnja.

Čast da otvore najveću svjetsku nogometnu smotru pripala je jednom od domaćina, Meksiku, koji će na kultnom stadionu Azteca u Mexico Cityju ugostiti reprezentaciju Južnoafričke Republike. Svečana ceremonija otvaranja uvest će nas u prvi dvoboj turnira, koji počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Simbolika ovog susreta je posebna, jer su upravo ove dvije reprezentacije otvorile i Svjetsko prvenstvo 2010. godine, kada je Južnoafrička Republika bila domaćin.

Kasnije iste večeri, odnosno u ranim jutarnjim satima petka po našem vremenu, program prvog dana zaključit će drugi susret skupine A između Južne Koreje i Češke u Guadalajari.

Južna Koreja, sa svojim kapetanom i superzvijezdom Son Heung-minom, predstavlja trajnu opasnost. Iako ih se često podcjenjuje, redoviti su sudionici Mundijala i poznati kao izuzetno organizirana i borbena momčad koja svakome može stvoriti probleme. S druge strane, Češka se vraća na veliku scenu nakon 20 godina izbivanja i u SAD stiže kao "dark horse" skupine. Kvalificirali su se kroz dodatne kvalifikacije i nemaju što izgubiti, a njihova najveća snaga leži u napadaču Patriku Schicku, čija je golgeterska forma ključna za njihove ambicije.

1. Natjecateljski dan Svjetskog prvenstva, 11. lipnja

21:00 Meksiko - Južna Afrika (Mexico City)

04:00 (12. lipnja po našem vremenu) Južna Korea - Češka (Guadalajara)