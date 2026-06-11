Kome padne na pamet podići dron oko stadiona na SP-u, ostat će bez 'svega'

Letovi dronovima bit će zabranjeni oko američkih stadiona na dane utakmica tijekom Svjetskog prvenstva i na svečanim događajima koji se održavaju u sklopu turnira, objavile su vlasti.

Na dane utakmica, sve zračne operacije, uključujući letove dronovima, bit će zabranjene u radijusu od 4.8 km i do nadmorske visine od 900 m oko 11 američkih stadiona koji su domaćini utakmica, osim ako to ne odobri kontrola zračnog prometa, priopćila je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA).

Ograničena zona oko festivala navijača koji se održavaju u gradovima domaćinima protezat će se 1.8 km i doseći nadmorsku visinu od 300 m.

"Dok se navijači iz cijelog svijeta okupljaju na stadionima i na navijačkim događajima diljem zemlje za Svjetsko prvenstvo, FAA koristi sve alate koje ima na raspolaganju kako bi zaštitila zračni prostor, uključujući jačanje mjera provođenja zakona u vezi s dronovima“, rekao je administrator FAA-e Bryan Bedford.

"Piloti dronova trebali bi očekivati ​​brzu akciju ako prekrše ograničeni zračni prostor," dodao je.

Prema FAA-i, svaki prekršitelj suočava se s novčanom kaznom do 100.000 dolara, oduzimanjem drona i saveznim kaznenim progonom.

FBI je izjavio da surađuje s drugim agencijama i odjelima "kako bi se osigurala sigurnost zračnog prostora".

"Naš je prioritet prenijeti poruku da postoji zona bez dronova," objasnio je Aaron Hope iz ureda FBI-a u Atlanti.

"Ako bude potrebno presresti dron, imamo tehnologiju za to. Imamo tehnološka sredstva za identifikaciju dronova i lociranje njihovih operatera i koristit ćemo ih ako bude potrebno," dodao je.

Tijekom turnira, koji traje do 19. srpnja, koristit će se novi program za brzo otkrivanje letova dronova i lociranje njihovih operatera (DETER), navela je FAA u svom priopćenju za javnost.