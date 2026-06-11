Na treningu Vatrenih zapjevao se veliki Thompsonov hit: Pogledajte ove prizore

SCENE ZA PAMĆENJE /

Hrvatska reprezentacija naporno se priprema za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva, koju će u srijedu, 17. lipnja, od 22 sata po europskom vremenu igrati protiv reprezentacije Engleske.

A da im treniranje u teškim američkim vrućinama bude lakše, pobrinuli su se brojni obožavatelji, mnogi od kojih su pripadnici hrvatske dijaspore. Oni su, naime, na treningu Vatrenih "zapalili" atmosferu zapjevavši neizostavan Thompsonov hit "Lijepa li si...", koji se pjeva na gotovo svakom sportskom događanju u koje je uključena hrvatska reprezentacija, neovisno o sportu.

Hit-prizore pogledajte u videu na vrhu teksta.