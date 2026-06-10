Od gastro ideja do prosvjeda i glamuroznih partyja: Svjetsko prvenstvo može početi!

Dan prije velikog otvorenja Svjetskog prvenstva, nogomet se širi i daleko izvan terena - u kuhinje, na ulice i crvene tepihe. Od gastro ideja do prosvjeda i glamuroznih partyja, Mundijal već sada pokazuje da je puno više od sportskog natjecanja.

U Njemačkoj je nogomet stigao i do tanjura, jer je jedna mlada mesarka Osmislila kobasicu u obliku nogometaša. Poslužuje se uz perec i dobru utakmicu njemačke reprezentacije.

"Sada sam 11. bavarska kraljica bijele kobasice. A onda smo došli na ideju da od bijele kobasice napravimo roštiljski proizvod, u kombinaciji s franačkom kobasicom", rekla je Julia Bobel.

U jednoj od zemlji domaćina atmosfera ima ipak ozbiljniji ton. Prosvjed učitelja u Mexico Cityju, danas je blokirao cestu do stadiona, a drugi je bio prosvjed aktivista za okoliš i ljudska prava, na kojem se među zastavama reprezentacija, pronašla i naša.

SAD je odlučio kući poslati prvog somalijskog suca prvenstva. Omar Artan je prošle godine proglašen najboljim sucem afričke nogometne konfederacije, a na ispitivanju su ga Amerikanci držali čak 11 sati prije nego što su ga vratili u Somaliju, gdje su mu podršku pružili sunarodnjaci.

"Osjećam se sada jako dobro i želim zahvaliti FIFA-i na podršci kroz cijeli ovaj proces, kao i somalijskom narodu."

No, dok se nekima ruše nogometni snovi, oni privilegirani hodaju crvenim tepihom u Los Angelesu. Zvijezde, sportaši i glumci okupili su se u potpuno drukčijem svijetu nogometa.