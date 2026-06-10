Amerikanac nasmijao do suza savjetom kako bi Modrić i ekipa trebali protiv jet laga

Hrvatska je jučer oko 23 sata po našem vremenu stigla u Alexandriju, koja će joj biti baza za vrijeme Svjetskog prvenstva. Ispred hotela dočekali su je navijači koji su sve igrače nagradili velikim pljeskom i ovacijama.

Mundijal počinje sutra, a do prve utakmice Hrvatska ostalo je još točno tjedan dana. Sve oko Vatrenih na licu mjesta prati Marko Vargek koji se u sportskim minutama RTL-a Danas javio uživo.

"Jako je vruće ovdje, moram to priznati. Temperatura je 36 stupnjeva, puno je vlage i teško se diše. Nema sumnje da i igrači osjećaju jet lag, a jedan od domaćih navijača Hrvatske dao je našima zanimljiv savjet kako protiv toga", rekao je Marko Vargek koji je razgovarao s lokalnim navijačem Vatrenih:

"Trebaju popiti šljivovice i rakije, to je glavni savjet", odmah je ispalio Derius Pratt pa dodao:

"Imam puno iskustva sa šljivovicom i s čevapćićima", zaključio je uz osmijeh.

Odličan savjet za naše kako prebroditi poznati sindrom brze promjene vremenskih zona i poremećaj dnevnog bioritma, a što je sve otkrio Marko Vargek u svom javljanju uživo pogledajte u videu na vrhu članka. Što je pak sve rekao Derius Pratt pogledajte ispod teksta.